Bolken mit einem grossen Minus im Budget

Gemeindeversammlung Bolken: Grosses Loch im Budget, wie schon im Vorjahr Die Gemeindeversammlung störte das Minus im Budget 2022 aber nicht. Sie genehmigte den zu erwartenden Aufwandüberschuss von 255'000 Franken. Urs Byland 11.12.2021, 16.28 Uhr

Patrick Meier führte souverän durch die Gemeindeversammlung. Zvg

Es fällt schwer, sich eine Gemeindeversammlung in Bolken ohne Jeannette Baumgartner vorzustellen. Aber Patrick Meier, ihr Nachfolger im Gemeindepräsidium, führte ebenso souverän durch die Gemeindeversammlung wie seinerzeit Baumgartner. Und sie liess Meier nicht in Stich. Sie platzierte sich in der hintersten Stuhlreihe im Mehrzweckgebäude und half Fragen zur Vergangenheit zu beantworten.