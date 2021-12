Balm bei Günsberg: Budget-Gemeindeversammlung 2021

Gemeindeversammlung Balm bei Günsberg budgetiert für 2022 einen Aufwandüberschuss von 25’293 Franken An der Gemeindeversammlung in Balm bei Günsberg wurden alle Anträge einstimmig genehmigt. Dann wurde noch über die Internetanschlüsse diskutiert. Sophie Deck 09.12.2021, 16.41 Uhr

Christoph Siegel erklärt an der Gemeindeversammlung, warum Balm teilweise schlechten Internet-Empfang hat. Hanspeter Bärtschi

«Wir brauchen einen Stimmenzähler, weil wir in Balm ja immer so komplizierte Abstimmungsverfahren haben», witzelt Gemeindepräsident Christoph Siegel am Anfang der Budget-Gemeindeversammlung.