Gemeindeversammlung Buchegg zur Fusion mit Lüterswil-Gächliwil

Gemeindeversammlung Auch in Buchegg gibt es ein deutliches Ja zur Urnenabstimmung über die Fusion mit Lüterswil-Gächliwil 137 Stimmberechtigte waren an der Gemeindeversammlung anwesend. 130 sagten Ja und wollen an der Urne über die Fusion mit Lüterswil-Gächliwil abstimmen. Rahel Meier 08.12.2022, 20.17 Uhr

Die Mehrheit war deutlich: Die Stimmenzähler mussten schliesslich nur die Nein-Stimmen und die Enthaltungen zählen. Rahe Meier

In Lüterswil-Gächliwil haben die Stimmberechtigten am Mittwochabend einstimmig Ja gesagt zum Eintreten auf die Fusion und damit zur Abstimmung an der Urne. Die Zustimmung in Buchegg war ebenfalls deutlich, auch hier gab es ein Ja. 137 Stimmberechtigte waren anwesend. In der Abstimmung gab es vier Gegenstimmen, drei Enthaltungen und demzufolge 130 Ja-Stimmen.