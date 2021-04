Gemeinderatswahlen Wahlkampf Derendingen: Der Vorwurf des Amtsmissbrauches wirft Wellen Parteienvertreter aus dem Dorf kommentieren Markus Baumanns Vorgehen unterschiedlich. Die einen sprechen von einer unliebsamen Vermischung von Verwaltung und Politik, für die anderen geht es schlicht um Wahlkampf. Urs Byland 14.04.2021, 17.35 Uhr

Markus Baumann. Patrick Lueth

Der Vorwurf des Amtsmissbrauches von Markus Baumann gegen seinen Konkurrenten um das Amt des Gemeindepräsidenten, Roger Spichiger (beide SP), wird von den Parteienvertretern verschieden kommentiert.



«Keine schöne Sache», sagt CVP-Gemeinderat Urban Cueni. «Es ist schon so, dass man in der Verwaltung von Derendingen Sachen macht, die man nicht machen sollte.» Er plädiere sehr für eine strikte Trennung von Verwaltung und Politik. Und Cueni sagt:

«Es ist manchmal schwierig, wie Roger Spichiger als Leiter Bau und Planung gewisse Sachen ausführt.»

Ihn habe Spichigers Aussage enttäuscht, so Cueni, er habe nicht davon gewusst, dass er für Beilagen im «Azeiger» aufkommen müsse. «Man erkundigt sich doch einfach. Politische Geschichten müssen vom Amt getrennt werden.» Das sei mit ein Grund gewesen, eine Verwaltungsreform durchzuführen und dass der Gemeinderat darauf bestand, künftig Verwaltungsangestellte nicht zur Gemeinderatswahl zuzulassen.



Atypisches Vorgehen für den Wahlkampf

Für FDP-Gemeinderat Michael Käsermann ist in diesem Fall der Vorwurf des Amtsmissbrauches ein Auswuchs des Wahlkampfes. «So unschön der Fall sachlich ist, hätte die Sache mit einer Konfrontation unter Parteikollegen und nicht mit einer Strafanzeige gelöst werden sollen.» Die Angelegenheit sei atypisch zum vertrauensvollen Vorgehen im Gemeinderat in der vergangenen Dekade unter der Führung von Kuno Tschumi. «Das deutet darauf hin, dass die beiden Herren, sollten sie beide gewählt werden, nicht werden zusammenarbeiten können.»



«Alles, was nicht legal ist, muss aufgeklärt werden, das ist klar», erklärt Daniel Schaer von der in den Gemeindewahlen wieder antretenden SVP Derendingen. «Das muss transparent gemacht werden.» Er glaube aber Spichiger, wenn dieser erkläre, er habe in Unwissenheit gehandelt. Schaer verstehe die Art und Weise nicht, wie der Vorwurf des Amtsmissbrauchs behandelt wird:

«Im Vorfeld war von Harmonie im Gemeinderat die Rede. Das kann nicht der Fall sein, wie diese Auseinandersetzung der beiden SP-Kandidaten für das Gemeindepräsidium zeigt.»

Da bestehe eine grosse Rivalität und der Vorwurf des Amtsmissbrauches sei im Kontext des Wahlkampfes zu betrachten. «Sonst hätte man das anders gelöst.»



Roger Spichiger. zvg

Kosovare Fetahu-Rrustemi ist Co-Präsidentin der SP Derendingen und hat eine klare Meinung. «Die SP Derendingen hat Spichiger als Kandidaten ausgewählt. Wir stehen zu ihm, er hat unsere volle Unterstützung.» Markus Baumann habe ebenfalls das Recht zu kandidieren, «aber Unterstützung von der SP Derendingen hat er nicht». Die SP habe Roger Spichiger gewählt, «das kommt schon gut».