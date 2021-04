Gemeinderatswahlen In Zuchwil bleibt kein Stein auf dem anderen In Zuchwil profitiert die CVP im bürgerlichen Lager und die Grünen im linken. Die Stimmbeteiligung fiel erschreckend tief aus. Urs Byland 25.04.2021, 18.50 Uhr

Patrick Marti (SP) ist neu gewählter Gemeindepräsident von Zuchwil. Tom Ulrich

Etwas höher als bei der Gemeindepräsidiumswahl ist die Stimmbeteiligung bei den Wahlen in den Gemeinderat. Dennoch beteiligen sich mit 30,5 Prozent der Stimmberechtigten erschreckend wenige bei der doch wichtigsten Wahl in einer Gemeinde. Diejenigen Stimmberechtigten, die aber zur Urne gegangen sind, haben einen richtigen Wirbel ausgelöst. Die Grünen und insbesondere die CVP konnten sich in diesem Wirbel behaupten. Die anderen Parteien mussten Federn lassen.