Gemeinderatswahlen Erdrutsch in Buchegg: Erfolg für die Freie Liste, zwei Bisherige sind raus Bei einer Stimmbeteiligung von 40 Prozent holt in Buchegg die neue Gruppierung Freie Liste 2 Gemeinderatssitze. 25.04.2021, 18.35 Uhr

Buchegg mit dem Dorfteil Küttigkofen im Vordergrund. Oliver Menge

800 der 2000 Stimmberechtigten in Buchegg haben den Wunsch nach Erneuerung der Verhältnisse erhört. Sie berücksichtigten die neue Gruppierung Freie Liste mit besonders vielen Stimmen. Die Gruppierung war es, die im Vorfeld erklärte, man habe nun in den acht Jahren seit der Fusion beinahe immer die gleichen Leute an der Spitze der Gemeinde gehabt. Es brauche eine Auffrischung. Die Freie Liste holt gleich zwei Sitze und wirft damit zwei Bisherige aus dem Gemeinderat. Denn angetreten waren alle Bisherigen.