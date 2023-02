Streit um Planungszone in Kriegstetten

Gemeinderatssitzung Streit um die Planungszone im Dorfzentrum Kriegstetten geht in die Verlängerung Die Planungszone soll um zwei Jahre verlängert werden. Der Gemeinderat hat zwei Einsprachen, die nach der öffentlichen Auflage eingingen, abgewiesen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 23.02.2023, 16.34 Uhr

23 Grundstücke im Dorfkern der Gemeinde Kriegstetten sind in die Planungszone einbezogen worden. Hanspeter Bärtschi

Seit September 2019 gilt im Dorfkern der Gemeinde Kriegstetten eine Planungszone. Diese umfasst 23 Grundstücke. Die Planungszone wurde verhängt, weil mit der Arbeit an der Ortsplanung begonnen wurde, die Zukunft des Dorfkerns in reger Diskussion ist und es konkrete Planungsabsichten gebe.

Stichworte dazu sind der geplante Neubau einer Zweifach- oder Dreifachturnhalle und damit verbunden die Umgestaltung der heutigen Turnhalle in einen Mehrzweckraum. In Diskussion ist auch der Ersatz der heutigen Gemeindeverwaltung und eine mögliche künftige Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden. Als Letztes sollen der Dorfplatz und das Dorfzentrum in gemeinsamer Planung mit dem Kanton umgestaltet werden. Dabei geht es unter anderem auch um die Verkehrsführung rund um den Autobahnzubringer.

Furcht vor einer Negativplanung

Während der öffentlichen Auflage vor rund dreieinhalb Jahren reichten die drei Mobilfunkbetreiber gemeinsam Einsprache ein. Dies einerseits, weil ein konkretes Bauvorhaben vorlag, das damit gestoppt wurde. Andererseits aber auch, weil die Mobilfunkbetreiber befürchteten, dass die Gemeinde Kriegstetten mit der Erarbeitung der neuen Ortsplanung Gebiete ausscheiden wird, in denen künftig keine Mobilfunkantennen mehr erstellt werden dürften.

Die Einsprache wurde im Mai 2020 vom Gemeinderat abgelehnt. Die Mobilfunkbetreiber reichten daraufhin Beschwerde beim Regierungsrat ein und seither ging das Verfahren von Instanz zu Instanz. Tatsächlich ist es noch nicht abgeschlossen und vor Verwaltungsgericht hängig.

Da das Bauwesen in Kriegstetten in der Zwischenzeit komplett umstrukturiert wurde und die Coronapandemie das Abhalten gemeinsamer Sitzungen oder von Workshops lange Zeit verhinderte, ist man mit der Ortsplanung in Kriegstetten weniger weit, als man hoffte. Deshalb hat der Gemeinderat im August 2022 beschlossen, die Planungszone um zwei Jahre zu verlängern.

«Keine neuen Gründe vorgebracht»

Als logische Konsequenz haben die Mobilfunkbetreiber nun auch bei der Auflage der Verlängerung der Planungszone eingesprochen. Der Gemeinderat Kriegstetten hat mit der gleichen Logik die Einsprache an seiner letzten Sitzung abgewiesen. Die Mobilfunkbetreiber hätten keinerlei neue Begründungen vorzuweisen. Sie wiederholten vielmehr die gleichen Argumente, die sie bereits vor drei Jahren in ihrer Einsprache vorbrachten.

Der Gemeinderat verweist deshalb auf seinen Entschied vom Mai 2020. In diesem setzte er sich eingehend mit der Einsprachebegründung der Einsprecherinnen auseinander. Der Gemeinderat wies zudem auch eine zweite Einsprache – die von einer Privatperson kam – ab.

In beiden Einsprachen sei im Übrigen die Planungszone als solche bemängelt worden. Die Verlängerung der Planungszone sei mit keinem Wort angesprochen worden. Das zeige zusätzlich, dass es keine neuen Argumente gebe, die gegen die Verlängerung um weitere zwei Jahre sprechen würden.

Gegen den Entscheid des Gemeinderates kann beim Regierungsrat des Kantons Solothurn Beschwerde erhoben werden.

