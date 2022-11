Wegen Elterntaxis: Kriegstetten diskutiert Schulwegsicherheit

Gemeinderatssitzung Nach Tempo 30 folgt nun auch noch die Begegnungszone rund um das Schulhaus Kriegstetten Die Begegnungszone war ein Wunsch der Bevölkerung. Damit auch die Elterntaxis künftig nicht mehr durch die Schulhausstrasse fahren, soll der Parkplatz vor dem Schulhaus aufgehoben werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.11.2022, 15.08 Uhr

Im Dezember 2018 wurde an der Gemeindeversammlung in Kriegstetten beschlossen, Tempo 30 einzuführen. Auf Antrag eines anwesenden Stimmberechtigten beschloss man zusätzlich rund um das Schulhaus eine Begegnungszone einzurichten. Die Umsetzung von Tempo 30 wurde vorgezogen und im ganzen Dorf umgesetzt. Nun liegen auch alle nötigen Gutachten und Pläne für die Umsetzung der Begegnungszone vor. In seiner letzten Sitzung diskutierte der Gemeinderat diese.

Ausfahrt aus dem Kirchweg wird gesperrt

Die Beschilderung für die Begegnungszone soll auf der Schulhausstrasse, dem Friedhofweg und dem Kirchweg angebracht werden. Die Ausfahrt des Kirchweges in die Schulhausstrasse soll zudem für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. Damit wird verhindert werden, dass ortsunkundige Autofahrer, die ihren Tesla bei der Station am Kirchweg laden, durch die Schulhausstrasse wegfahren.

Weiter soll der Parkplatz direkt vor dem Schulhaus aufgehoben werden. Nur so könne verhindert werden, dass die Kinder weiterhin mit dem Elterntaxi in die Schule gefahren werden. Parkieren sei auf dem Platz über der Zivilschutzanlage möglich und der 100 Meter lange Weg bis ins Schulhaus zumutbar. Die heutigen Markierungen für Tempo 30 werden entfernt und durch die Markierungen für die Begegnungszone ersetzt. Zusätzlich sollen Bodenmarkierungen angebracht werden.

Wunsch der Bevölkerung kostet 25'000 Franken

Mit der Einführung der Begegnungszone wird die Sicherheit für den Velo- und den Fussgängerverkehr erhöht und damit auch die Schulwegsicherheit. Die Umsetzung aller Massnahmen kosten rund 25'000 Franken. Der Gemeinderat nahm die Massnahmen zur Kenntnis und bewilligte die Auflage einstimmig. Gemeindepräsident Simon Wiedmer:

«An der Gemeindeversammlung wurde die Begegnungszone gewünscht und wir ziehen das jetzt durch.»

Der Gemeinderat hat zudem den Entwurf des Massnahmenplanes der aus den Sitzungen für das REP (regionaler Entwässerungsplan) Oesch resultiert, zur Kenntnis genommen. In die Erarbeitung wurden die Gemeinden Deitingen, Halten, Horriwil, Kriegstetten, Oekingen, Recherswil und Subingen einbezogen.

Der Massnahmenplan soll in einer späteren Phase verabschiedet und behördenverbindlich werden. Die Gemeinde Kriegstetten wäre in zwei wesentlichen Punkten betroffen. Zum einen mit der Revitalisierung des Dorfbaches an der Gemeindegrenze zu Recherswil.

Hochwasserschutz wird als sinnvoll erachtet

Wichtiger und teurer dürfte die Weiterführung der Massnahmen für den Hochwasserschutz zwischen der neuen Brücke über die Oesch in Halten bis zum Bereich der Gebäude von Focus Jugend werden. Die Kosten werden in einer ersten Schätzung mit 2 Mio. Franken veranschlagt. Wobei Bund und Kanton gemeinsam rund 70 Prozent tragen dürften und der Restbetrag zwischen Halten, Oekingen und Kriegstetten aufgeteilt wird.

Dass der Hochwasserschutz wichtig ist, war im Gemeinderat unbestritten. Der Zeitplan, der im Massnahmenplan vorgegeben wird, wurde als sportlich erachtet. Der Gemeinderat Kriegstetten hofft zudem, dass alle betroffenen Gemeinden, den Massnahmen zustimmen, da ein Flickwerk wenig sinnvoll wäre.

Kanton sollte Federführung übernehmen

Gemeindepräsident Simon Wiedmer kam deshalb nochmals auf den Wunsch der Gemeinde Kriegstetten zurück, dass der Kanton die Federführung übernehmen sollte. Tatsächlich hat der Gemeinderat dies schon in seiner ersten Vernehmlassung so beantragt.

Da es sich nur um ein Informationstraktandum handelte, war kein Beschluss nötig. Der Gemeinderat wird sich wieder mit dem Thema beschäftigen, wenn der Massnahmenplan dann in seiner Schlussfassung verabschiedet werden soll.

Ausgabenüberschuss von knapp 400'000 Franken

Der Gemeinderat Kriegstetten verabschiedete zudem das Budget für 2023. Nach diversen Korrekturen nach der ersten Lesung beläuft sich der Ausgabenüberschuss auf 399'130 Franken. Mehrkosten in der Bildung und im Bereich Soziale Sicherheit stehen Mindererträgen bei den Steuereinnahmen gegenüber.

Der Steuerfuss bleibt bei 119 für natürliche und juristische Personen. Da Kriegstetten über ein solides Eigenkapital verfügt, sei der Aufwandüberschuss verkraftbar. Die Delegierten in den Zweckverbänden und die Kommissionsmitglieder werden trotzdem darauf hingewiesen, dass künftig vermehrt darauf geachtet wird, dass nur Projekte umgesetzt werden, die wirklich auch nötig sind.

