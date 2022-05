Gemeinderat Luterbach will Dorfzentrum verschönern

Gemeinderatssitzung Luterbach soll mit Hilfe eines Ideenwettbewerbes schöner werden Der Gemeinderat Luterbach startet einen Ideenwettbewerb, zu dem professionelle Anbieter eingeladen werden und verabschiedet die sehr erfreuliche Jahresrechnung. Gundi Klemm 17.05.2022, 15.29 Uhr

Der Dorfplatz Luterbach, wie er sich heute präsentiert. Hanspeter Bärtschi

«Wir wollen den öffentlichen Raum schöner gestalten», fasste Gemeindepräsident Michael Ochsenbein den Zweck des Wettbewerbs zusammen. Vom 1. Juni an bis zum 21. Oktober freut sich die Gemeinde über ökologische und nachhaltige Ideenskizzen mit grober Kostenschätzung, wie der Dorfplatz, die Hauptstrasse von der kath. Kirche bis zum Dorfplatz und der Hofstätterweg ansprechender und wohnlicher gestaltet werden können.

Am 27. Oktober soll eine öffentliche Präsentation der Projektideen stattfinden.

«Wir wünschen uns im Zukunfts- und im Gemeinderat, dass sich viele Menschen Gedanken machen, wie wir unserem Dorf im öffentlichen Raum mit viel Grün unter Einbezug von Wasser einen höheren Aufenthalts- und Wiedererkennungswert verleihen können.»

Die Weiterbearbeitung der eingereichten Gestaltungsvorschläge findet dann im Zukunftsrat statt. Gemeinderat Urs Rutschmann erinnerte daran, dass es für den multifunktionalen Dorfplatz sinnvolle Lösungen zu suchen gelte. Das Gewerbe und die Dienstbarkeiten der verschiedenen Anlieger müssten mitberücksichtigt werden. «Und nicht nur ein paar Bänke dort aufgestellt werden.» Dem stimmte Ochsenbein deutlich zu:

«Auf die Umfahrungsstrasse haben wir aus dem Grund verzichtet, um unseren Dorfkern lebendig zu halten.»

Der Gemeinderat stimmte der Ausschreibung des Wettbewerbs mit überwiegender Mehrheit zu.

Wesentlich besser als budgetiert

«Ob bei uns eine Senkung des Steuerfusses möglich ist, wissen wir hoffentlich nach den Sommerferien», verknüpfte Finanzressortchef Kurt Hediger das sehr erfreuliche Luterbacher Jahresergebnis mit den möglichen Auswirkungen des Gegenvorschlags zur Steuerinitiative, den der Souverän am letzten Sonntag angenommen hat.

«Um über eine Senkung der Steueranlage zu entscheiden, müssen wir wissen, ob und wie hoch der Kanton die Gemeinden finanziell unterstützt.»

Finanzverwalter Reto Frischknecht kommentierte die Jahresrechnung 2021, die einen Ertrag von 18,8 Mio. Franken mit Ertragsüberschuss von 1,31 Mio. Franken aufweist. Dieser soll weitgehend für Abschreibungen verwendet werden. Das aktuelle Eigenkapital beläuft sich auf 6,85 Mio. Franken und ermöglicht ein kleines Nettovermögen pro Einwohner.

Zurückgezahlt wurden in der Periode Darlehen im Umfang von über 3 Mio. Franken. Frischknecht betonte, dass die Mehreinnahmen aus um 1,64 Mio. Franken höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und bei den Quellensteuern stammen. Der gesamte Steuerertrag beläuft sich auf 13,8 Mio. Franken.

Investiert wurde für netto 1,8 Mio. Franken, die aus eigenen Mitteln bereitgestellt wurden und zur Hälfte in die Bildung flossen. Die gut kapitalisierten Spezialfinanzierungen erbrachten im Wasser/Abwasser Überschüsse, der Abfall zeigt ein kleines Minus.

Gemeinsam zum Erfolg gekommen

Am Teilzonen- und Erschliessungsplan Bachacker mit Zonenvorschriften und am Gestaltungsplan Bachacker-Ost mit Zonenvorschriften haben Mitwirkungsveranstaltungen und die verschiedensten Fachleute seitens der Gemeinde, des Kantons und der Planungsbüros mitgearbeitet. «Planungsminister» Jürg Nussbaumer sprach die hohen, mit Mehraufwand verbundenen Qualitätsanforderungen an, die der Kanton in diesem Planungswerk realisiert sehen will.

Entstanden sei nun ein «gelungenes Kondensat» für das Areal mit Landi-Laden und Wohnbauten am Kreisel ausserhalb des Dorfkerns. Der Rat überwies beide Akten zur öffentlichen Auflage.