Biberist: Antworten auf SP-Fragen zu Energiemangel

Gemeinderatssitzung Kurzfristige Stromausfälle sind in Biberist problemlos bewältigbar Bei einer Strommangellage ist man in Biberist gut aufgestellt. Bei einem Blackout kommt die Gemeinde an Grenzen. Der Gemeinderat nahm die Antworten zu zwei Anträgen der SP zur Kenntnis.

Das Obere Schulhaus wird – wie ein Grossteil der Liegenschaften in Biberist – mit Gas beheizt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Biberist beschäftigte sich in seiner Sitzung unter anderem mit der Energieversorgung und der Versorgungssicherheit in der Gemeinde. Anfang September hatte die SP zwei Anträge zu diesen Themen eingereicht, die nun beantwortet wurden.

Mit der Beantwortung leistet die Verwaltung Grundlagenarbeit, die für künftige Entschiede wertvoll ist. Die Fraktionen bedankten sich denn auch dafür. So ist nun beispielsweise eine Liste vorhanden, in der alle gemeindeeigenen Liegenschaften aufgeführt sind. Zusätzlich kann nachgelesen werden, mit welcher Energie sie betrieben werden, welche Gefahren bei einer Energiemangellage drohen und welche Massnahmen ergriffen werden können.

Strom- und Gasmangel haben andere Auswirkungen

Der Bericht zeigt weiter auf, dass kurzfristige Massnahmen kaum möglich sind. Notstromaggregate seien zurzeit kaum erhältlich. Bei kurzfristigen Stromausfällen sollte die Wasserversorgung in gewohntem Rahmen funktionieren. Bei der Abwasserversorgung könnte es allenfalls an neuralgischen Orten zu Rückstau kommen. Die Feuerwehr verfügt über ein Notstromaggregat und kann den Betrieb so sicherstellen.

In den Gebäuden der Gemeinde wären vor allem Heizung und Wasseraufbereitung betroffen. Die Raumtemperaturen würden in der Folge absinken. Käme es zu einer Gasmangellage, sieht es anders aus, da diverse Liegenschaften mit Gas beheizt werden. Dazu gehört unter anderem das Obere Schulhaus, die alte Turnhalle, das Werkhofschulhaus und der Pavillon, aber auch das untere Schulhaus und der Kindergarten Fällimoos.

Schnelle Umstellung ist kaum möglich

Die SP verlangte mit einem ihrer beiden Anträge zudem, dass die Gemeindeverwaltung planerische Voraussetzungen schafft, damit die gemeindeeigenen Gebäude künftig mit erneuerbaren Energien beheizt werden können.

Hier zeigt sich in der Antwort, dass der Auftrag so relativ schwer umzusetzen ist. Dies auch, weil der Gemeindeverwaltung die Ressourcen fehlen, um solche Planungsaufträge auszuführen. Die Verwaltung soll deshalb Offerten einholen, damit der Gemeinderat darüber entscheiden kann, ob die Planung mittels Nachtragskredit an die Hand genommen werden soll. Beplant würden vorerst die Immobilien, bei denen aktueller und dringender Handlungsbedarf besteht.

Speicher für Solarstrom soll installiert werden

Bereits vorhanden ist zudem eine Liste mit gemeindeeigenen Gebäuden, die sich für die Erstellung einer Photovoltaikanlage eignen würden. Diese wurde von der Energieversorgung Biberist (EVB) vor zwei Jahren erstellt. Im Fokus steht dabei vor allem eine Anlage auf dem Dach des Werkhofschulhauses, mit dem gleich vier Gebäude Strom zum Eigenverbrauch beziehen könnten. Die Realisierung würde die Energieversorgung Biberist übernehmen.

Weitere Projekte sind vonseiten der EVB zurzeit nicht geplant. Allerdings soll nächstes Jahr ein Batteriespeicher mit rund 80 kW Leistung installiert werden. Damit kann Solarstrom gespeichert und dann ins Netz zurückgespiesen werden, wenn Strom benötigt wird. Ob es weitere solche Speicher braucht, wird überprüft.

Ebenso kann sich die EVB vorstellen, sogenannte «Bürgerbeteiligungs-Anlagen» zu realisieren. Damit könnten sich auch Einwohnerinnen und Einwohner an einer Photovoltaikanlage beteiligen, die selbst keine Möglichkeit haben, eine solche zu bauen. Parteien in einem Mehrfamilienhaus beispielsweise.

Möglichkeiten der Gemeinde sind begrenzt

Um einer Mangellage entgegenzuwirken, versucht man in der Verwaltung der Gemeinde Biberist bereits diverse Massnahmen umzusetzen und Energie einzusparen. Dies geht von der Abschaltung von Aussenbeleuchtungen, zur Reduktion der Anzahl von Kühlschränken, zur Entlüftung der Radiatoren bis hin zu einer allgemeinen Reduktion der Raumtemperatur. Dies habe aber vor allem Vorbildcharakter.

Gleichzeitig zeigte der Bericht der Verwaltung auch auf, dass der Gemeinde Grenzen gesetzt sind. So kann sie keinen Einfluss nehmen auf die Versorgungsnetze, die durch Dritte betrieben werden. Konkret sind das in Biberist die EV Biberist, die Regio Energie Solothurn, aber auch die Swisscom oder die Gemeinschaftsantenne Weissenstein.

Kurzzeitige Stromünterbruche sind zudem etwas anderes als ein langer andauernder Blackout. Letzteres könnte die Gemeinde nicht mehr selbst bewältigen, sondern nur noch Grundbedürfnisse der Bevölkerung befriedigen und Unterkunft, Nahrung, Sicherheit, Hygiene und Sanitätsdienst zur Verfügung stellen.

