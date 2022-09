Gemeinderat Deitingen und das Sauberwasser

Gemeinderatssitzung Kristallklares Wasser aus dem Brunnen ist in Deitingen sowohl Segen als auch Fluch Zu viel Sauberwasser ist ein Problem für die Abwasserreinigungsanlage. In Deitingen will man das Problem nun aktiv angehen. Im Visier hat die Bauverwaltung auch die Nutzer der Niederdruckwasserversorgung. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Sechs Brunnen gehören der Einwohnergemeinde. Hans Peter Schläfli

In Deitingen kann man seinen Durst an vielen Brunnen löschen. Das ist praktisch, doch das kristallklare Wasser plätschert die meiste Zeit ungenutzt dahin und wird in die Kanalisation geleitet. Diese Verdünnung des Abwassers ist aber schlecht für die Kläranlage und kostet Gebühren. Deshalb will Deitingen nun die Versickerung des ungenutzten Trinkwassers mit Subventionen fördern.