Postgebäuder erneut Thema im Gemeinderat Zuchwil

Gemeinderatssitzung Kauf des Postgebäudes kommt in Zuchwil nochmals auf den Tisch Eine Motion verlangt, dass das Volk über den Kauf des Postgebäudes abstimmen kann. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 25.11.2022, 16.00 Uhr

Der Souverän soll über das Postgebäude entscheiden. Bild: Urs Byland

Der Gemeinderat hat seine Meinung seit der Sitzung Ende Oktober nicht geändert. Damals hatte er mit einer knappen Mehrheit beschlossen, das Postgebäude nicht zu kaufen. Gründe waren, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde sei, Immobilien zu verwalten oder dass ein Schnäppchenpreis von drei Millionen Franken für ein Gebäude, das auf vier Millionen Franken geschätzt ist, Unbehagen auslöste.

Für einen Kauf sprach, dass die Gemeinde Gewinn machen und aktiv auf die Gestaltung des gewerblichen Dorfzentrums Einfluss nehmen könnte. Nun stand das Thema erneut auf der Traktandenliste, denn in der Zwischenzeit hat die SP eine Motion eingereicht, die den Gemeinderat beauftragt, das Geschäft der Gemeindeversammlung vorzulegen. Eva Maria Fischli (SP), eine der Erstunterzeichnerinnen, betonte an der Sitzung:

«Bei einem Geschäft mit einer solchen Tragweite ist es wichtig, dass die Bevölkerung mitdiskutieren kann.»

An der Gemeinderatssitzung ging es nun lediglich um Erheblichkeit- oder Nicht-Erheblichkeitserklärung. Mit den gleichen sechs Stimmen, die den Kauf abgelehnt hatten, erklärte der Rat das Geschäft als nicht erheblich. Dieser Beschluss wird jedoch nur Empfehlungscharakter haben, denn die Motion verpflichtet den Gemeinderat so oder so, das Geschäft vors Volk zu bringen.

Nun liegt der Entscheid bei den Stimmberechtigten, ob das Vorhaben weiter verfolgt werden soll. Stimmt der Souverän für erheblich, ist der Gemeinderat verpflichtet, an der Gemeindeversammlung im Juni einen Beschlussentwurf vorzulegen. Bei nicht erheblich ist das Geschäft vom Tisch.

Entweder der Einheitsbezug ...

Im Kanton Solothurn werden die Steuerrechnungen für Gemeinde, Kanton und Bund separat gestellt. Der Kanton unterbreitet nun den Gemeinden das Angebot, freiwillig den Einheitsbezug einzuführen. Die technischen Voraussetzungen dafür seien vorhanden, die Datengrundlagen seien für alle dieselben. Daher wäre es naheliegend, den Steuerbezug und auch die Schuldenbewirtschaftung zentral beim Kanton zu organisieren.

Dachse sind nicht die Bösewichte Es ist nicht der Dachs, der für die schräg stehenden Grabsteine auf dem Friedhof verantwortlich ist. Dies hat Patrick Marti bei der Begehung mit dem Wildhüter erfahren. Die Dachspopulation, die schon seit Jahrzehnten neben dem Friedhof haust, gehe nicht auf das Begräbnisfeld, habe der Wildhüter versichert. Das Dachsproblem liegt vielmehr darin, dass der Weg entlang des Baus einsturzgefährdet ist. Trotz Sperrung desselben würden viele Passanten ihren Weg über den Friedhof nehmen, was auch als pietätlos wahrgenommen werde. Als Alternative beschloss der Gemeinderat nun, einen neuen Weg längs des Friedhofs zu erstellen. (msg)

Michael Marti (Leiter Abteilung Einwohnerdienste und Finanzen) ist der Meinung, dass der Steuerbezug das Kerngeschäft einer Gemeinde sei und diese daran festhalten sollte. Er befürchtet den Verlust von Kundennähe und auch einen Personalabbau in der Verwaltung. Zudem käme es zu Liquiditätsengpässen, da die erste Rate statt im März erst im Juni eingehen würde.

... oder eine neue Steuersoftware

Der Wechsel zum Einheitsbezug könnte grundsätzlich zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, heisst es beim Kanton. Doch die aktuelle Steuersoftware in Zuchwil ist nur noch bis 2026 einsetzbar. Deshalb muss der Entscheid zum Einheitsbezug zu wechseln, oder ein neues Programm anzuschaffen, raschmöglichst erfolgen.

Gemeindepräsident Patrick Marti (SP) weiss, dass Biberist beschlossen hat, den Einheitsbezug nicht einzuführen. Von den Wasserämter Gemeinden habe sich bisher nur Kriegstetten dafür entschieden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Bezug der Gemeindesteuern weiterhin selbst zu tätigen und ein neues Steuerprogramm anzuschaffen.

Budget weist einen Ertragsüberschuss auf

Mit zehn Ja-Stimmen verabschiedete der Gemeinderat das Budget zuhanden der Gemeindeversammlung. Der anfängliche Ertragsüberschuss von einer halben Million Franken ist auf 124'000 Franken geschrumpft. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die Teuerungszulage für das Verwaltungspersonal von zwei Prozent, die in der ersten Version noch nicht berücksichtigt war.

