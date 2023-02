Tempo 30 in Luterbach wird eingeführt

Zum 80. Geburtstag «Als Kabarettist steht man unter Populismusverdacht»: Franz Hohler über die Ungeduld – und Olten, die Stadt seiner Jugend

Der Schriftsteller Franz Hohler ist in Olten aufgewachsen. Am 1. März feiert er in Zürich-Oerlikon seinen achtzigsten Geburtstag. Ein Besuch beim Vater des «Totemügerli».