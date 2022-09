Gemeinderatssitzung In Biberist werden die Tagesstrukturen neu organisiert: Was heisst das für Eltern und Kinder? Statt durch eine Stiftung werden die Angebote der schul- und familienergänzenden Strukturen künftig über die Schule angeboten und organisiert. Ebenso will man künftig keine Institutionen mehr direkt unterstützen, sondern Eltern mit Betreuungsgutscheinen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.09.2022, 15.00 Uhr

Der Bereich der Tagesstrukturen soll in die Schulverwaltung integriert werden. Hanspeter Bärtschi

In einem Workshop im Mai wurde - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - intensiv über die Zukunft der Stiftung Kids&Teens und der Tagesstrukturen in Biberist diskutiert. Das Fazit: Die Stiftung soll aufgelöst und die Aufgaben der Schule der Verantwortung der Schulleitung übertragen werden. Ebenso hat man sich am Workshop darauf geeinigt, dass die Gemeinde keine eigene Kindertagesstätte (Kita) aufbauen soll.