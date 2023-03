Kooperation und Fusion der Hoek-Gemeinden

Gemeinderatssitzung Glücksfall: Kriegstetten will das Bankgebäude kaufen und dort die Gemeindeverwaltung einrichten – auch für Oekingen und Halten An der Gemeinderatssitzung von Kriegstetten am Montagabend wurde klar: Die Gemeinde möchte das Baloise-Gebäude kaufen und umbauen. Auch die Gemeindeverwaltungen von Halten und Oekingen sollen darin Platz finden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 14.03.2023, 11.02 Uhr

Kriegstettens Gemeindepräsident Simon Wiedmer bezeichnete die Gemeinderatssitzung vom Montagabend als «eine der wichtigsten Sitzungen, weil es um ein für uns bedeutendes Projekt und um unsere weitere Zukunft geht». Der Gemeinderat möchte das Baloise-Gebäude an der Hauptstrasse 60 für 3,55 Millionen Franken kaufen, die heutige Schalterhalle für 180’000 Franken umbauen und darin eine gemeinsame Gemeindeverwaltung mit den Nachbargemeinden Halten und Oekingen einrichten.

Die Baloise gibt ihren Standort in Kriegstetten auf. Die Gemeinde will das Gebäude kaufen und das Erdgeschoss als Gemeindeverwaltung umnutzen. Hanspeter Bärtschi

Wiedmer blickte zu Beginn der Gemeinderatssitzung kurz zurück. Schon vor drei Jahren war klar, dass die Gemeinde Kriegstetten kurz- oder mittelfristig eine Lösung für die Gemeindeverwaltung braucht. Das Gebäude an der Haltenstrasse 8 ist sanierungsbedürftig, die Räumlichkeiten sind zu klein. Es fehlt auch an Besprechungs- und Sitzungszimmern.

Im Mai 2022 unterzeichneten die drei Gemeinden Halten, Oekingen und Kriegstetten zudem eine gemeinsame Absichtserklärung. Das Ziel: die engere Zusammenarbeit der drei Gemeinden. Ein zentraler Punkt darin: die drei Gemeindeverwaltungen zusammenführen und eine neue gemeinsame Verwaltung aufbauen. Die Umsetzung dieses Projektes wurde auf die Jahre 2023/24 terminiert.

Räumlichkeiten sind ideal für die Gemeinden

Die Gemeinde Kriegstetten hatte schon vor der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie zur verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der Hoek-Gemeinden signalisiert, dass sie interessiert wäre, das Baloise-Gebäude zu kaufen oder sich darin einzumieten. Wiedmer weiter:

Simon Wiedmer, Gemeindepräsident Kriegstetten. Tom Ulrich

«Dass das nun tatsächlich möglich ist, ist ein absoluter Glücksfall für uns.»

Die Räumlichkeiten seien ideal. Ein Neubau würde weitaus teurer. Mit einer gemeinsamen Verwaltung würden künftig die Stellvertretungen in den einzelnen Bereichen sichergestellt und man lege damit den Grundstein für eine moderne, strukturierte Gemeinde. «Davon profitieren die Einwohner in allen drei Gemeinden», zeigte sich Wiedmer zuversichtlich.

Der Kauf des Gebäudes und der Umbau muss der Gemeindeversammlung in Kriegstetten vorgelegt werden. Am 23. März wird deshalb eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen. In Halten und Oekingen entscheiden die Gemeinderäte am Tag zuvor in eigener Kompetenz an ihren jeweiligen Sitzungen über das Geschäft. Geplant ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung, in der sie der Zusammenlegung der Verwaltungen formell zustimmen.

Das Bankgebäude, das 1963 erstellt und 2004 umfassend saniert wurde, soll per 1. Januar 2024 erworben werden. Um die Finanzierung sicherzustellen, muss die Gemeinde Kriegstetten ihr bisheriges Darlehen von 1,3 auf 3 Millionen Franken aufstocken. Wiedmer: «Es geht darum, unsere flüssigen Mittel sicherzustellen. Unser Eigenkapital bleibt weiterhin bei 4,5 Millionen Franken.»

Laufende Mietverträge werden übernommen

Die jährliche Erfolgsrechnung werde durch das Projekt nicht wesentlich belastet. Aufwand und Ertrag würden sich kostenneutral verhalten. Dies auch, weil bestehende Mietverträge übernommen würden. Erfreut stellte Wiedmer fest, dass die Baloise versichert habe, dass der Bancomat weiterbetrieben werde.

Stimmt der Souverän dem Kauf und dem Umbau zu, soll die Liegenschaft an der Haltenstrasse nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung rudimentär saniert und zur Zwischennutzung ausgeschrieben werden. Erst später wird darüber entschieden, ob die Liegenschaft allenfalls verkauft werden soll. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Parzelle an der Schulhausstrasse 2 (das sogenannte «Affolter-Haus»).

