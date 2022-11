Diskussion um Natelantenne in Feldbrunnen-St. Niklaus

Gemeinderatssitzung Gemeinderat Feldbrunnen-St.Niklaus sucht den idealen Standort für eine Natelantenne Der Natelempfang im Dorf ist unbefriedigend. Aber bisher wurde kein Standort für eine neue Natelantenne gefunden. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 08.11.2022, 13.26 Uhr

Den Standort für eine Natelantenne bei der Gemeindeverwaltung erachtet die Swisscom als ungünstig. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Swisscom sucht in Feldbrunnen-St.Niklaus nach einem Standort für eine Mobilfunkantenne. Der Gemeinderat würde eine Antenne im Dorf begrüssen, denn der Handyempfang im Dorf sei sehr unbefriedigend, bestätigte Gemeindepräsidentin Anita Panzer. Man müsse endlich einen Schritt vorwärtsmachen und für einen zuverlässigen Empfang sorgen, war sich das Gremium einig.

Nun stellt sich die Frage nach dem Standort. Die Swisscom hatte bei vielen Privatpersonen angefragt, jedoch nur Absagen erhalten. Auf gemeindeeigenem Land prüfte der Anbieter mehrere Stellen. So die Parzelle bei der ARA, die in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen liegt. Doch hier, am tiefsten Punkt der Gemeinde, müsste der Mast 40 Meter hoch sein, damit Swisscom und Salt die ganze Gemeinde ausreichend versorgen könnten.

Zweite Diskussionsrunde

Auch ein Standort bei der Gemeindeverwaltung sei nicht optimal. Hier befürchtet die Swisscom starke Einschränkungen aufgrund der umliegenden Gebäude. Eine Antenne am Dorfeingang empfindet der Gemeinderat optisch nicht als erstrebenswert. Als bestmögliche Variante empfiehlt die Swisscom den Werkhof. Dieser Ort sei funktechnisch gut gelegen, eine Masthöhe von 25 Metern würde reichen.

Was die Gemeinderätinnen und -räte dabei stört, ist die Nähe zum Schulhaus. Hansjürg Geiger (Bildung) befürchtet, dass man hier die ganze Elternschaft gegen sich aufbringe. Bevor der Gemeinderat einen Entscheid fällt, wird er sich von der Swisscom nochmals gründlich über die Auswirkungen der Strahlung informieren lassen. Möglicherweise würde eine Antenne auf dem Schulhaus selbst sogar weniger Emissionen auf die Umgebung direkt darunter verursachen.

Gemeinderat folgt dem Antrag der Finanzkommission auf Steuersenkung nicht

Die Finanzkommission hatte eine Steuersenkung von zwei Prozentpunkten für natürliche Personen auf 70 und für juristische Personen auf 60 Punkte vorgeschlagen. Man habe in letzter Zeit zu viele Steuern verlangt, war die Begründung, und schlimmstenfalls könne man das Eigenkapital anknabbern. Doch die Steuern zu senken, mit dem Risiko, sie im nächsten Jahr wieder erhöhen zu müssen, war für den Grossteil des Rats keine Option.

Für Urs Schweizer (Steuern und Finanzen) ist eine Steuersenkung nicht zu verantworten. Er mahnte davor, dass das Budget mit einem Ertragsüberschuss von rund 50'000 Franken mit Vorsicht zu geniessen sei. Würden nicht Neubewertungsreserven von 150'000 Franken aufgelöst, läge das operative Ergebnis im Minus.

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass nicht nur Einkommen Steuersubstrat generiert, sondern auch Dividenden. Sinkende Gewinne hätten einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Steuereinnahmen.

Dorfplatz mit Minimalvariante umgestalten

Schweizer listete fixe Kostenbereiche auf, die auch in Zukunft nicht verschwinden werden. Als gewichtigste Posten nannte er die Veränderungen beim Finanz- und Lastenausgleich sowie bei den Schulkosten. Er sprach von einem Betrag von insgesamt 514’000 Franken. Mit fünf zu einer Stimme bei einer Enthaltung sprach sich das Gremium schliesslich gegen eine Steuersenkung aus.

Ausserdem entschloss sich der Gemeinderat, den kiesbedeckten Dorfplatz für 7000 Franken umzugestalten. Dies entspricht der vom Naturförderverein offerierten Minimalvariante. Bei den Kugelfangkästen beim Schützenhaus drängt sich eine rasche Reparatur auf. Die Gemeinde wird für diese Unterhaltsarbeiten für rund 4000 Franken aufkommen.

