Rüttenen gibt Abwasserreinigungsanlage auf

Naherholungsgebiet aufwerten Verenabach wird entlastet: Rüttener Abwasser soll schon bald in Zuchwil gereinigt werden Die Abwasserreinigungsanlage in Rüttenen soll entfernt, das Abwasser in die Anlage im Emmenspitz geleitet werden. Der Gemeinderat hat ein Vorprojekt diskutiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 20.01.2023, 14.13 Uhr

Die Tage der Abwasserreinigungsanlage sind gezählt. Urs Byland

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Rüttenen soll aufgehoben werden. Dadurch kann die heute auch optisch wahrnehmbare Belastung im Verenabach gesenkt und das Naherholungsgebiet «Einsiedelei» aufgewertet werden. Geplant ist ein Anschluss der Gemeinde an die ARA Emmenspitz in Zuchwil.