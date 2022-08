Gemeinderatssitzung Die Langendörfer Jugendlichen sind ihrem Wunsch nach einem Pumptrack einen Schritt näher gekommen Nahe des Kindergartens Weihermatt soll ein Pumptrack erstellt werden. Das Betriebs- und Nutzungsreglement ist erarbeitet und fand im Gemeinderat Langendorf Anklang. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 23.08.2022, 13.25 Uhr

Wie hier in Olten, soll auch in Langendorf ein Pumptrack realisiert werden.. Bruno Kissling

In Langendorf vertritt der Verein Konfetti die Anliegen Heranwachsender und ihrer Eltern. Karin Schwab ist Vereinsmitglied, aber auch Mitglied der Langendörfer Planungskommission. Schwab hat im Gemeinderat die Gestaltung des Pumptracks, der in der Nähe des Kindergartens Weihermatt erstellt werden soll, aufgezeigt. Ein Sponsorenvideo diente der Visualisierung. Zur Erklärung für alle:

«Ein Pumptrack ist eine mit vielen Geländewellen ausgestattete Anlage, die mit nicht-motorisierten Rädern und Rollen befahren werden kann.»

Das neu erarbeitete Betriebs- und Nutzungsreglement in Ergänzung zum Reglement für Schul- und Sportanlagen nahm der Gemeinderat nach vertiefter Diskussion einzelner Vorschriften als wichtige Grundlage zur Kenntnis. Eine Tafel mit Symbolen soll die Benutzung des Geländes klären. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, dass die dort enthaltenen Weisungen auch kontrolliert werden.

Wesentliche Inhalte der Nutzungsvorschriften sind Öffnungszeiten, der Ausschluss einer Haftung durch die Gemeinde und die Helmtragepflicht. Mit allen Prüf- und Genehmigungsschritten dürfte die öffentliche Auflage des Projektes etwa in einem halben Jahr erfolgen, zeigte sich der Gemeinderat überzeugt.

Die Jugendlichen freuen sich

Gemeinderätin Barbara Obrecht hat von vielen begeisterten Stimmen für dieses Vorhaben gehört. Gegenüber kritischen Mitbürgern gelte es im Vorfeld alle Fragen zu klären, betonte Gemeinderat Ivan Flury. Für viele junge Menschen entspricht ein Pumptrack einem grossen Wunsch und Traum für sportliche Betätigungen in der Freizeit.

Geregelt wurde (bei einer Gegenstimme) die Erschliessung zum Pumptrack-Gelände über den Steinackerweg, der mit entsprechender Signalisation künftig als gemischter Fuss- und Veloweg fungieren soll. Nach der Vorprüfung in der kantonalen Fachstelle soll die Planänderung öffentlich aufgelegt werden.

Migros: Für die Zukunft gewappnet sein

Weil die heutige Nutzung innerhalb des Ladendorf Langendorf nicht mehr in allen Bereichen dem gültigen Gestaltungsplan entspricht, muss die Genossenschaft Migros Aare auf Wunsch der Gemeinde die Planung inklusive der Sonderbauvorschriften anpassen. Die Pläne wurden im Gemeinderat von Andreas Meyer (Migros Aare) und Reto Affolter (Ingenieurunternehmen WAM) vorgestellt. Das Fazit der beiden:

«Wir haben keine Pläne, unsere Flächen im Ladendorf Langendorf umzunutzen. Aber wir machen uns natürlich Gedanken zur Zukunft des Zenters.»

Mit der jetzigen Ergänzung im Gestaltungsplan werden die Nutzungen in den Sonderbauvorschriften klar definiert. Diese Anpassungen im § 5 wurden bereits anlässlich von zwei Sitzungen mit der Planungskommission und dem Amt für Raumplanung diskutiert. Es ändert sich nichts an der gesamten Fläche von 17'000 Quadratmetern für Verkauf (Supermarkt, Fremdmieter 6300), Fachmarkt (7000), Gewerbe, Dienstleistungen, Sport und Freizeitflächen (2900), sowie Restaurant und Take Away mit 800 Quadratmetern.

Migros Ladendorf will man flexibel bleiben. Tom Ulrich

Da auch die Anzahl der Parkplätze unverändert bleibt, ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig. Erlaubt sind Vorbauten entlang der Fassaden wie Aussentreppen, Vordächer, Rampen für die Logistik oder Ähnliches. Die Dachflächen sind extensiv zu begrünen. Mit erfolgter Genehmigung durch den Gemeinderat kann der Gestaltungsplan nach Eingang des Kantonalen Prüfberichtes öffentlich aufgelegt werden.

Eine Steuererhöhung könnte nötig werden

Gemeindeverwalter Kurt Kohl stellte den Finanzplan, insbesondere den Investitionsplan in Grund- und Alternativversion für die Periode 2023 bis 27 vor. Darin sieht es wegen Aufwandüberschüssen finanziell nicht allzu «rosig» aus, zumal Schulden aus dem Schulbauprogramm und die Auswirkungen der Steuerinitiative «Jetzt si mir dra» mit Steuerausfällen von 430'000 Franken den Spardruck gewaltig erhöhen.

Entschieden ist zwar noch nichts. Doch Kohl brachte eine mögliche Steuererhöhung ab 2025 ins Gespräch, die aber statt notwendiger zehn Prozent (jetziger Steuerfuss 119 Prozent) auch nur sechs Prozent betragen könnte.

Roland Schmidt mahnte namens der Finanzkommission vor vorschnellen Reaktionen bezüglich einer Erhöhung der Steueranlage. Denn die tatsächlichen Auswirkungen der Initiative und mögliche kantonale Kompensationen seien noch nicht bekannt. Zudem sollten die Erkenntnisse der Benchmarking-Analyse abgewartet werden.

