Gemeinderat Zuchwil will Solarkraftwerk bauen

Gemeinderatssitzung Solarkraftwerk auf dem Parkplatz beim Sportzentrum: Zuchwils Gemeinderat steht voll dahinter Der Planungskredit für das Solarkraftwerk wurde einstimmig genehmigt und eine erste Tranche für den Bau ins Budget aufgenommen. Rahel Meier 28.10.2022, 11.47 Uhr

Der Parkplatz beim Sportzentrum soll saniert und neu gestaltet werden. Bruno Kissling

Der Zuchwiler Gemeinderat überarbeitete am Donnerstag in einer Marathonsitzung das Budget für das Jahr 2023, über welches die Gemeindeversammlung am 12. Dezember entscheiden wird. Bei einem Gesamtvolumen von rund 63 Millionen Franken ist ein Überschuss von einer halben Million Franken vorgesehen.