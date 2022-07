Bahnhof Luterbach: So wird umgebaut

Gemeinderatssitzung Der Gemeinderat Luterbach sagt Ja zum Vorprojekt für den Neubau der Bahnhofunterführung Eine neue Unterführung vom Bahnhof Luterbach in Richtung Norden und ein neuer Bahnhofplatz auf der Nordseite: Ein Vorprojekt zeigt auf, geht nun bei allen beteiligten Stellen in die Vernehmlassung. Die für den Gemeinderat Luterbach wichtigsten Anliegen sind darin aufgenommen worden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 01.07.2022, 10.28 Uhr

Die bestehende Unterführung – die heute nur zum Mittelperron führt – soll ausgebaut werden und zum neu zu erstellenden Bahnhofplatz Nord führen. Bruno Kissling

Um Arbeitnehmende und Menschen, die sich in der Freizeit auf dem Attisholz-Areal vergnügen möchten, vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr zu befördern, soll der Bahnhof in Luterbach attraktiver werden. Gleichzeitig steht der behindertengerechte Umbau der Bahnanlagen an.

Mehrfach hat der Gemeinderat Luterbach sich schon mit der Planung rund um den Bahnhof beschäftigt. Nun liegt ein Vorprojekt vor, das die Pläne konkretisiert. In der Arbeitsgruppe, die die Planung begleitet hat, sitzen auch Vertreter aus Luterbach. Die wichtigsten Anliegen der Gemeinde - vor allem der Ausbau der Unterführung bis auf die Nordstrasse - wurden im Vorprojekt aufgenommen.

Der Gemeinderat hat das Vorprojektdossier in seiner letzten Sitzung auf Antrag der Planungskommission «wohlwollend» zur Kenntnis genommen und wird es in einer schriftlichen Stellungnahme noch würdigen. In der Sitzung wurde einzig nachgefragt, ob die in Zukunft geplante neue Linienführung der Busse in das Projekt einbezogen wurde.

Wie ist Luterbach heute mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen?

Luterbach ist einerseits durch die Bahn – mit der Jurasüdfusslinie – erschlossen. Zusätzlich führen drei Buslinien nach Luterbach. Einerseits die Buslinie 9, die auf der Südseite des Bahnhofes anhält und in die Stadt führt. Dann gibt es die Linie 10, die den Hauptbahnhof in Solothurn mit dem Attisholz-Areal verbindet und die an der Nordstrasse in Luterbach anhält. Die Linie 17 führt vom Attisholz-Areal über die Nordstrasse in Luterbach nach Derendingen, Biberist Ost bis zum Bahnhof Gerlafingen.

Warum braucht es beim Bahnhof Luterbach eine neue Unterführung?

Beim Bahnhof Luterbach fehlt eine direkte Fussgängerverbindung in Richtung Norden – also zur Firma Biogen und zum Attisholz-Areal. Deshalb überqueren immer wieder Bahnpassagiere die Gleise, was verboten und zudem äusserst gefährlich ist. Mit der Arealentwicklung im Attisholz Süd (Arbeitsplätze) und im Attisholz Nord (vor allem Freizeitnutzung), hat sich die Situation verschärft.

Wie sieht denn die Situation heute aus?

Heute erfolgt der Zugang zu den Gleisen über ein Mittelperron. Dieses erreicht man vom Dorf her über eine Unterführung. Am östlichen Ende des Mittelperrons führt zudem eine Treppe in eine Unterführung, die in den 1980er-Jahren als Verbindung für den Fussgänger- und Veloverkehr erstellt wurde, weil damals der Bahnübergang aufgehoben wurde. Wer die Unterführung nimmt, läuft einen relativ grossen Umweg.

Gibt es eine rechtliche Grundlage für die neue Unterführung?

Ende 2015 hat der Regierungsrat den Teilzonen- und Erschliessungsplan Attisholz Süd genehmigt. Darin ist festgelegt, dass der öffentliche Verkehr und auch der Fussgänger- und Veloverkehr aus dem Attisholz-Areal über eine Haupterschliessungsachse von Norden nach Süden geführt werden soll.

Zusätzlich ist am südlichen Ende dieser Erschliessung der Bahnhofplatz Nord zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr vorgesehen. Damit diese direkte Anbindung funktioniert, muss zwingend eine durchgehende Gleisquerung mit Perronzugang erstellt werden.

Mit der neuen Unterführung würde der Fussverkehr direkt zur Nordstrasse geführt. Der Bahnhofplatz Nord soll rechts neben der Firma Menz erstellt werden. Velofahrerinnen und Velofahrer würden weiterhin die Unterführung beim Kreisel nützen. Bruno Kissling

Wer plant die neue Unterführung?

Die Unterführung und der Bahnhofplatz Nord sind im Agglomerationsprogramm enthalten. Die Planung für die neue Unterführung läuft deshalb über die kantonalen Behörden. Die Bauarbeiten sollen mit den SBB koordiniert werden, da der Bahnhof Luterbach behindertengerecht ausgebaut werden muss. Im Rahmen einer Studie wurden schon seit 2016 diverse Varianten geprüft.

Welche Variante wird empfohlen?

Empfohlen wird die Verlängerung der heutigen Unterführung, die zum Mittelperron führt. Neu soll die Unterführung unter den Gleisanlagen hindurch und auch unter der Nordstrasse bis zum neu zu erstellenden Bahnhofplatz Nord geführt werden. Die Unterführung wird ausschliesslich dem Fussverkehr dienen. Velofahrerinnen und Velofahrer sollen weiterhin die bestehende Unterführung am Ostende des Bahnhofareals nützen und via Kreisel in die Nordstrasse gelangen.

Wieso braucht es den Bahnhofplatz Nord?

Der Bahnhofplatz Nord soll zur neuen Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr werden. Rund 100 neue Veloabstellplätze ermöglichen Pendlern, mit dem Velo bis zum Bahnhof zu fahren. Vom Bahnhofplatz aus können sie die Bahn bequem zu Fuss erreichen. Ebenso werden die Buslinien 10 und 17 ab Bahnhofplatz Nord abfahren.

Wie wird der neue Bahnhofplatz gestaltet?

Der Bahnhofplatz bietet dank eines Daches geschützte Warteräume für Fahrgäste, die den öffentlichen Verkehr nutzen. Zusätzlich soll eine Fotovoltaikanlage erstellt werden.

Was kostet die Erstellung der neuen Unterführung und des Bahnhofplatzes Nord?

Heute liegen nur Kostenschätzungen vor. Man geht von Gesamtkosten in der Höhe von 13 bis 14 Millionen Franken aus. Erst wenn alle am Projekt Beteiligten, nämlich Gemeinde, Kanton, Bund und SBB ihre Zustimmung zum Vorprojekt gegeben haben, werden die Kosten und der Verteiler der Kosten definitiv erarbeitet.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Vorgesehen ist, dass ab Sommer 2025 mit Vorarbeiten – unter anderem der Umlegung von Werkleitungen – begonnen werden soll. Das bedingt allerdings die Genehmigung der Projekte durch die zuständigen Stellen. Voraussichtlich im Januar 2026 würde mit den Bauarbeiten im Bahnhof begonnen. Einerseits soll der Bahnhof behindertengerecht werden, zusätzlich würden die Arbeiten für die Unterführung ausgeführt. Im Dezember würde der neue Bahnhof dann in Betrieb genommen. Der Bahnhofplatz Nord sollte anschliessend erstellt und im Sommer 2027 in Betrieb genommen werden.

