Gerlafingen kämpft gegen Logistikzentrum in Utzenstorf

Gemeinderatssitzung Angst vor mehr Verkehr: Werden sich Gerlafingen und Wiler weiterhin gegen das Logistikzentrum von Post und Digitec Galaxus in Utzenstorf wehren? Gerlafingen und Wiler haben gegen das geplante Logistikzentrum auf dem ehemaligen Areal der Papierfabrik Utzenstorf eingesprochen. Nun müssen sie entscheiden, ob sie die abgelehnte Einsprache weiterziehen wollen. Die Hintergründe zum Logistikzentrum und zur Beschwerde. Rahel Meier 28.02.2023, 16.00 Uhr

Gerlafingen leidet schon heute unter viel Verkehr. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Gerlafingen entscheidet am Donnerstagabend darüber, ob er die Einsprache gegen die Bauvorhaben der Post und von Digitec Galaxus auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf weiterziehen will. Gerlafingen hat gemeinsam mit der Nachbargemeinde Wiler gegen das Baugesuch eingesprochen. Letzte Woche hat das Regierungsstatthalteramt Emmental die Baubewilligung erteilt und gleichzeitig alle Einsprachen abgewiesen.

In der Zwischenzeit liegen den Gerlafinger Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Dokumente mit den Begründungen vor. Die Post und Digitec Galaxus koordinieren ihre Bauprojekte, jedes wird aber separat behandelt. Der Gesamtbauentscheid, wie es im Kanton Bern heisst, für das Bauvorhaben der Post ist 50 Seiten stark. Derjenige für den Neubau von Digitec Galaxus umfasst 75 Seiten.

Im Gesamtbauentscheid wird nicht jede Einsprache separat behandelt. Das Regierungsstatthalteramt Emmental geht dafür auf die einzelnen Kritikpunkte ein und erläutert seine Entscheide jeweils innerhalb dieser Themenbereiche. Ein Teil der Begründungen ist deshalb für beide Projekte identisch.

Die Post und Digitec Galaxus planen auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf ein gemeinsames Logistikzentrum. Konkret will die Post ein regionales Paketverteilzentrum mit integriertem Bürotrakt und einer Passerelle als Verbindungsbau zum Neubau von Digitec Galaxus erstellen. Digitec Galaxus plant den Neubau eines Distributions- und Service-Centers. Die beiden Neubauten liegen in der sogenannten Arbeitszone A1.

Visualisierung des Projektes. zvg

Gegen das Projekt der Post wurden 16 Einsprachen eingereicht. Ein Teil davon sind sogenannte Kollektiveinsprachen, das heisst: Einsprachen von mehreren Parteien, die sich zusammengeschlossen haben. Gegen den Neubau von Digitec Galaxus gab es 48 Einsprachen, auch hier waren Kollektiveinsprachen mit dabei.

Einsprache eingereicht haben vorwiegend Privatpersonen, aber auch Verbände wie beispielsweise Pro Natura oder Bird Life. Die beiden Einwohnergemeinden Wiler und Gerlafingen haben das Einspracherecht ebenfalls genutzt und eine gemeinsame Einsprache eingereicht.

Die beiden Gemeinden befürchten Mehrverkehr. Einerseits dürfte ein Grossteil der 500 Angestellten, die in den beiden Betrieben arbeiten werden, mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren und dabei Wiler und Gerlafingen queren. Andererseits werden voraussichtlich zwischen 140 bis 250 zusätzliche Lastwagenfahrten anfallen.

Das Thema Verkehr und die daraus entstehenden Lärmimmissionen für die Anwohnerinnen und Anwohner viel befahrener Strassen nimmt viel Platz ein. Im Gesamtbauentscheid wird von einem Mehrverkehr von 980 Fahrten pro Tag, davon 300 Lastwagenfahrten und 680 PW-Fahrten ausgegangen. Damit werde das umliegende Kantonsstrassennetz mit maximal 490 Fahrten pro Tag belastet.

Die Fahrten müssen zudem zwingend auf die beiden Autobahnanschlüsse in Kriegstetten und Kirchberg verteilt werden. Laut den Berechnungen der Berner Behörden ergeben sich für Gerlafingen tagsüber 150 Lastwagen und 112,5 Autos zusätzlich. Das entspreche einer Zunahme von weniger als 6 Prozent beim Schwerverkehr, was als marginal betrachtet wird, da die Kantonsstrassen in Gerlafingen heute schon stark belastet seien.

Die Gemeinden Wiler und Gerlafingen sind der Meinung, dass das Bauvorhaben in Utzenstorf gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt hätten und deshalb eine Grundlage im kantonalen Richtplan erforderlich sei. Im Gesamtbauentscheid ist nachzulesen, dass Bauvorhaben nur dann als verkehrsintensiv gelten, wenn sie 2000 oder mehr Fahrten verursachen. Das Bauvorhaben in Utzenstorf falle nicht darunter.

Das wiederum hat zur Folge, dass der Kanton Solothurn bei der Planung des Bauvorhabens nicht mit ins Boot geholt wurde und ebenso wie Gerlafingen vom Baugesuch überrascht wurde. Dies hatte auch das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn in seiner Stellungnahme bemängelt.

Die Einsprecher haben nun 30 Tage Zeit, um bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern Beschwerde gegen die Verfügung einzureichen.

