Richtprojekt Überbauung Grünern im Gemeinderat Langendorf

Gemeinderatssitzung An der Grünernstrasse in Langendorf sollen Mehrfamilien- und Reihenhäuser erstellt werden Im Gemeinderat Langendorf wurde sowohl der Gestaltungsplan als auch das Richtprojekt für die Überbauung vorgestellt. Geplant ist ein Mix von Mietwohnungen und Eigentum für insgesamt 39 Parteien. Nun geht die Planung in die Vorprüfung beim Kanton.

Quer durch die geplante Überbauung läuft ein Weg, der einerseits intern als Erschliessung für den Langsamverkehr gedacht ist, aber für alle öffentlich zugänglich sein soll. Im Zentrum wird es einen Gemeinschaftsraum geben. Visualisierung Richtprojekt: Ssm Architekten AG

Die unüberbaute Fläche im Gebiet Grünern ist rund 0,7 Hektaren gross und verteilt sich auf zwei Grundstücke. Diese liegen in der Wohnzone W3 - was bedeutet, dass sie dreigeschossig, ohne Attikageschoss, überbaut werden dürfen - und sind mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert. Bevor die Planer den Gestaltungsplan angingen, wurde ein Richtprojekt entwickelt.

Martin Stebler und Patrik Staub (ssm Architekten Solothurn) zeigten auf, welche Überlegungen hinter der Planung stecken. Rund um die unüberbaute Fläche findet sich heute ein bunter Mix von Einfamilienhäusern, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Die geplante Überbauung soll sich in diese Typologie einfügen und Rücksicht nehmen auf die Nachbarschaft.

Je vier Gebäude sollen in zwei Häuserzeilen angeordnet werden. Plan: Chaves Biedermann Landschaftsarchitekten

Erschlossen wird die Überbauung von der Grünernstrasse her. Von dort aus geht es in die Einstellhalle mit 55 Auto- und 120 Veloparkplätzen. In der Mitte des Grundstückes ist die Erschliessung der Überbauung für den Langsamverkehr geplant. Entlang dieses Weges der von Ost nach West führt, werden nochmals 90 Abstellplätze für Fahrräder angeordnet. Der Weg soll nicht nur den Bewohnern, sondern allen Langendörferinnen und Langendörfern als Fuss- oder Veloweg dienen.

Das Herzstück der Überbauung ist laut den Planern der Gemeinschaftsraum in der Mitte der Überbauung. Direkt gegenüber wird eine kleine Parkanlage mit Sitzgelegenheiten erstellt. Ein Spielplatz für die Kleineren und ein Tischtennistisch für die Grösseren runden die gemeinsamen Nutzungen ab.

Mietwohnungen, aber auch Eigentum

Nördlich und südlich des Weges wird eine Häuserzeile mit je vier Gebäuden gebaut. Zur Mitte hin werden Küchen sowie Wohn- und Esszimmer angeordnet. Auf der abgewandten Seite sollen eher die Schlafzimmer und die Gärten platziert werden. Angedacht ist ein Mix von Mietwohnungen, vorwiegend 3 1/2 und 4 1/2-Zimmer, und Eigentum-Reihenhäuser mit 5,5 bis 6,5 Zimmern. Vorgesehen sind zudem Solardächer, und für die Bewässerung der Umgebung soll Regenwasser genutzt werden.

Der Gemeinderat nahm die bisherige Planung wohlwollend auf. Der Gestaltungsplan geht nun in die Vorprüfung beim Kanton. Die Planer nahmen zudem einige Punkte auf, die in der Diskussion im Gemeinderat aufgeworfen wurden. Sie betrafen vor allem die geplante Erschliessung.

Jugendlichen ein Mitspracherecht geben

Langendorf ist eine der Gemeinden, die das engage-Projekt für Jugendliche lanciert hat. Dabei geht es in erster Linie darum herauszufinden, welche Anliegen und Bedürfnisse die Jugendlichen in der Gemeinde haben. In einem zweiten Schritt werden wenn möglich konkrete Projekte umgesetzt.

Bettina Börner (Präsidentin Jugendkommission) und Urs W. Flück (Ressortleiter Gemeinderat) stellten die Ergebnisse der Umfrage vor. Da die Schule den Jugendlichen Raum und Zeit gab, sich Gedanken zu machen, war die Beteiligung sehr gross. Gleichzeitig ist bei dieser Gruppe Jugendlicher die politische Bildung noch nicht gross. Börner:

«Die Jugendlichen wissen nicht, wie sie sich einbringen können und denken deshalb, dass ihre Stimme gar nicht zählt.»

Die Jugendkommission möchte deshalb das politische Interesse fördern und den Jugendlichen in der Gemeinde eine Stimme geben. Das wäre möglich mit dem Jugendmotionsrecht. Jugendliche könnten Unterschriften sammeln und ihre Anliegen direkt beim Gemeinderat einreichen.

Idee weiter konkretisieren

Laut Gemeindeordnung könnten die Jugendlichen heute schon Unterschriften sammeln und ein Begehren einbringen, stellte man in der Diskussion im Gemeinderat fest. Deutlich wurde auch, dass dieser gerne bereit ist, mit den Jugendlichen vermehrt ins Gespräch zu kommen. Die Jugendlichen müssten sich aber auch bewusst sein, dass sie nicht nur fordern könnten, sondern auch mithelfen müssten, wenn es um die konkrete Umsetzung eines Projektes gehe.

Der Gemeinderat spielte den Ball deshalb wieder an die Jugendkommission und die Jugendarbeit zurück und bat darum, die Themen Jugendmotion und Partizipation der Jugendlichen innerhalb der Gemeinde weiter zu vertiefen und konkretere Vorschläge zu machen. Sinnvoll wäre es, so der Gemeinderat, dass die Jugendkommission für die Jugendlichen die erste Anlaufstelle ist, die Anliegen aufnimmt und sie sozusagen vorsortiert, bevor sich der Gemeinderat konkret damit befasst.

