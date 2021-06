Oberdorf: Gemeinderatssitzung

Gemeinderatssitzung Abschiedsstimmung in Oberdorf Während der letzten Gemeinderatssitzung am Jurasüdfuss wurden gleich zwei Gemeinderatsmitglieder verabschiedet. 30.06.2021, 20.08 Uhr

Oberdorf von oben. Oliver Menge

Nicht nur in der Stadt Solothurn verabschiedeten sich gestandene Politiker von der politischen Bühne (siehe Artikel oben), auch in Oberdorf verliessen dieses Legislatur langjährige Mitglieder den Gemeinderat: Ueli Kölliker (Forum Solothurn) verlässt den Gemeinderat nach 24 Jahren. Für ihn wird sein Parteikollege Flurin Gasser im Rat sitzen. Kölliker war Vizegemeindepräsident und in den Ressorts Rechtsfragen und Soziales.