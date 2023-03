Gerlafingen kämpft gegen das Logistikzentrum in Utzenstorf

Zu viel Verkehr Gemeinderat Gerlafingen kämpft «bis zur letzten Instanz» gegen das Logistikzentrum in Utzenstorf Gemeinsam mit der Gemeinde Wiler will Gerlafingen wenn nötig durch alle Instanzen gegen das geplante Logistikzentrum von Post und Digitec kämpfen. Noch mehr Verkehr könne man im Dorf nicht mehr schlucken. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 03.03.2023, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Gerlafingen ist man überzeugt, dass es mehr Verkehr geben wird, als der Umweltverträglichkeitsbericht zum Logistikzentrum ausweist. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit Januar 2021 hat der Gemeinderat Gerlafingen Kenntnis vom Bauvorhaben der Post und von Digitec Galaxus auf dem ehemaligen Areal der Papierfabrik Utzenstorf. Seither kämpft die Gemeinde dagegen. Nachdem nun die Baubewilligung erteilt wurde, hat sich der Gemeinderat entschieden, in Zusammenarbeit mit der bernischen Nachbargemeinde Wiler und anwaltlicher Unterstützung, Beschwerde gegen das Bauvorhaben einzulegen.

Beide Partner sind entschlossen, alle juristischen Ebenen anzurufen. Adressiert wird die Beschwerde im ersten Schritt bei der Berner Baudirektion. Im Blick ist aber schon der Weiterzug ans Berner Verwaltungsgericht und ans Bundesverwaltungsgericht.

Ausgewiesene Fahrtenzahlen werden angezweifelt

Der Gerlafinger Gemeindepräsident Philipp Heri rügte in der Gemeinderatssitzung, dass der von beiden Gemeinden angezweifelte Umweltverträglichkeitsbericht «sehr schlampig» gemacht sei, weil er nicht mit der wirklichen Anzahl der erwarteten Last- und Personenwagenfahrten operiere.

«Dass wir schon viel Verkehr haben, ist kein Grund, uns noch mehr aufzubürden», so der Gerlafinger Gemeindepräsident Philipp Heri. Bild: Patrick Luethy

In Stellungnahmen nach ersten Informationen hatte Gerlafingen dafür geworben, die Gebäude der beiden Unternehmen wegen ihres grossen Verkehrsaufkommens und wegen besserer Anbindung nahe der Autobahn zu bauen. Gelände dafür hätte bereitgestanden. Weitere Argumente und Fakten gegen die Ansiedlung nahe der Emme zwischen Utzenstorf und Wiler sind Auswirkungen auf Raum und Umwelt und vor allem die mangelhafte Erschliessung, die nordwärts mitten durch beide Dörfer führt. Heri:

«Dass wir schon viel Verkehr haben, ist kein Grund, uns noch mehr aufzubürden.»

Alle Ratsparteien unterstützten mit ihren Voten den einstimmig getroffenen Entscheid. Die Hilfe des Kantons Solothurn vollziehe sich mehr im Hintergrund, ergab eine Nachfrage aus dem Rat. Die Gemeindeverwaltung Gerlafingen wurde legitimiert, die gemeinsame Einsprache gegen das Projekt «bis zur letzten Instanz durchzuziehen». Sollte man unterliegen, sei für Gerlafingen mit Kosten in Höhe von etwa 50'000 Franken zu rechnen, quantifizierte Heri.

Gestaltungsplan für Grundstück an der Wilerstrasse

Der Rat verabschiedete den Gestaltungsplan für das Grundstück Wilerstrasse 1+3, auf dem ein Mehrfamilienhaus entstehen soll, zur öffentlichen Auflage. Entschieden haben sich Kanton und Gemeinde, die Strassenkreuzung (vis-à-vis dem Aldi) als normalen Knoten und nicht als Kreisel zu planen. Nach dem Hausbau soll das Mauerrund an der Kurve, das das Areal begrenzt, wieder errichtet werden.

Die Ampeln stehen auf Grün

Die Arbeit der Gerlafinger Schulen als Primarstufe und als Kreisoberstufe (gemeinsam mit Recherswil und Obergerlafingen) bildete den zweiten Schwerpunkt der Ratssitzung. Gesamtschulleiter Pascal Hunziker präsentierte die Ergebnisse der externen Schulevaluation, die alle sechs Jahre durchgeführt wird.

Beauftragt durch den Kanton war die Pädagogische Fachhochschule Nordwestschweiz zu einer unabhängigen Untersuchung, die mit schriftlichen Befragungen, Gesprächen und Interviews viele Bereiche umfasste. Ganz besonders wichtig für die Schulträgerschaft und natürlich die Öffentlichkeit sei die Ampelevaluation, ging Hunziker auf deren Bestandteile und Beurteilungskriterien ein.

Mit der Untersuchung von Schul-, Unterrichts- und Arbeitsklima, der Elternzufriedenheit und der Führung der Schule ergab sich überall ein «sattes» Grün. «Unsere Vielfalt in der Unterstufe empfinden wir als Chance und in der Oberstufe als ausgesprochene Stärke», unterstrich Hunziker Erfolge des Gerlafinger Schulwesens. Der Gemeindepräsident bekundete seinen «Stolz auf unsere Schule» und dankte allen daran Beteiligten.

Integrationsklasse wird weitergeführt

Weitergeführt wird die Integrationsklasse, die Deutsch als Zusatzsprache vermittelt und damit die Regelklasse entlastet. Der Bedarf in Gerlafingen sei unbestritten und erfülle gerade jetzt bezüglich der Kinder aus der Ukraine unkompliziert ihren Zweck. Ausführlich kommentierte Hunziker das Schulprogramm, das jetzt in seinen Zielen für die Periode 2022 bis 2026 festgelegt ist und jährlich in seiner Strategie ergänzt wird.

Thomas Stulz, Gemeinderat Gerlafingen, empfahl eine grössere Vereinheitlichung der Blockzeiten. Bild: Patrick Luethy

Gemeinderat Thomas Stulz regte das Angebot einer «Woche der offenen Türen» in allen Schulhäusern an und empfahl eine grössere Vereinheitlichung der Blockzeiten. Einstimmig genehmigte der Rat die neue Verordnung für Förderung und Betreuung. Im Grundsatz hatte bereits die letzte Gemeindeversammlung die einheitliche Führung und Verantwortung der zahlreichen nebenschulischen Angebote von Spielgruppe bis Mittagstisch unter dem Dach der Schulverwaltung bewilligt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen