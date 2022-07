Keine Noten für 1.- und 2.-Klässler in Zuchwil

Gemeinderat Zuchwil «Wir wollen das jetzt durchziehen»: Zuchwiler Erst- und Zweitklässler erhalten keine Noten mehr Die Notenbefreiung für Erst- und Zweitklässler ist verschoben auf das Schuljahr 2023/2024. Die Schulen, die sie früher einführen möchten, brauchen dafür einen Gemeinderatsbeschluss. Urs Byland Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.00 Uhr

Worte statt Noten sollen künftig die Leistungen der Erst- und Zweitklässler besser abbilden. Walter Schwager

Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Weiterbildungskurse absolviert und wurden ausgebildet, die Schülerinnen und Schüler in der ersten und zweiten Klasse ohne Noten zu beurteilen. Die Schule Zuchwil ist bereit. «Wir haben zwei intensive Jahre hinter uns, aber jetzt wollen wir die Sache auch durchziehen», erklärt Schuldirektor Stephan Hug.

Zwei intensive Jahre hat auch Bildungsdirektor Remo Ankli festgestellt. Aber er bezieht sich dabei auf die Pandemiejahre, die in den Schulen zu Mehrarbeit führten. Einige Schulleitungen sind an ihn getreten und haben Verzug bei verschiedenen Projekten gemeldet.

Deshalb hat Remo Ankli vier Massnahmen zur Entlastung der Schulen im Kanton beschlossen. Dazu gehört auch die Verschiebung der Einführung der generellen und flächendeckenden Notenbefreiung um ein Jahr vom Schuljahr 22/23 aufs Schuljahr 23/24.

In Zuchwil musste der Gemeinderat sein Okay geben

Die fünf Modellschulen, die in den letzten zwei Jahren Erfahrungen gesammelt haben, können mit der Notenbefreiung weiterfahren. Es sind Balsthal, zwei Schulen in Olten, der Schulstandort Lüterkofen im Schulverband Bucheggberg, die Kreisschule Halten-Oekingen-Kriegstetten sowie Riedholz und Günsberg von der Gesamtschule Unterleberberg.

Auch für weitere Schulen im Kanton, wie beispielsweise Zuchwil, soll die Notenbefreiung bereits aufs kommende Schuljahr möglich sein, wenn sie denn wollen und, dies der Haken, wenn die kommunale Aufsichtsbehörde zustimmt.

Stephan Hug meint dazu:

«Wir hatten das Glück, dass wir die kompetenzorientierte Beurteilung mit allen Lehrkräften in den letzten zwei Jahren durchspielen konnten.»

Andere Schulen seien hier möglicherweise wegen der Pandemie wirklich in Verzug geraten. In Zuchwil stimmte deshalb der Gemeinderat einstimmig der Einführung der Notenbefreiung in der 1. und 2. Klasse zu. «Die Notenbefreiung kommt so oder so», erklärte Stephan Hug an der Sitzung und bestärkte damit möglicherweise Unentschlossene.

Kantonsrat krebste zurück

Doch warum ist heute die Notenbefreiung wieder aktuell? Im Kanton gab es schon einmal keine Noten. Ende der 1980er-Jahre war Solothurn der erste Kanton in der Schweiz, der die Noten von der ersten bis zur dritten Klasse ganz abgeschafft hatte. Andere Kantone folgten dem Solothurner Beispiel. Dann kam es zum Rückschritt. 2011 führte Solothurn die Noten wieder ein.

Dies auch aus politischen Gründen. Ein SVP-Vorstoss im Kantonsrat verlangte die Wiedereinführung von Noten. 2011 hat die Mehrheit des Kantonsrats die Wiedereinführung von Noten ab der ersten Kasse beschlossen. Sehr zum Missmut vieler Lehrkräfte und auch Eltern.

Inzwischen wurde ein neuer Lehrplan eingeführt, der auf Kompetenzen aufbaut. Fragt man heute nach, warum die Notenbefreiung kommen soll, hat Elisabeth Ambühl-Christen, die Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung des Volksschulamtes, vor einem Jahr gegenüber dieser Zeitung gesagt:

«Der neue Lehrplan denkt nicht in Schuljahren, sondern in Zyklen.»

Ein Zyklus umfasst vier Schuljahre, und statt innerhalb eines Jahres müssen die Kinder ihre Lernziele innerhalb eines Zyklus erreichen.

Kinder gezielt fördern

Der 1. Zyklus umfasst die beiden Jahre im Kindergarten sowie die 1. und die 2. Primarklasse, die ersten vier Jahre in der Volksschule sollen nun also als Einheit angesehen werden. Dabei steht im Kindergarten die Entwicklungsorientierung im Fokus der Förderung, die in der Primarschule in die Fachorientierung überführt wird. Für die Beurteilung der Kinder in diesen Bereichen seien Noten nicht das passende Instrument, so Ambühl-Christen.

Die Rolle der Eltern wird wichtiger

Statt mit Noten wird mit einer Skala beurteilt. Die Skala wird drei Kategorien haben, anhand derer angegeben wird, ob ein Kind die Ziele «teilweise erreicht», «erreicht» oder gar «teilweise übertroffen» hat. Eine zentrale Rolle für die Beurteilung der Kinder nehmen ausserdem die Standortgespräche ein.

Die Lehrpersonen können frei darüber entscheiden, wann und wie viele Standortgespräche durchgeführt werden sollen. Am Gespräch nehmen die Eltern oder ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind teil. Die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch werden von den Lehrpersonen schriftlich festgehalten. Stephan Hug meint zu diesem Thema:

«Ich denke, es ist für viele Kinder und Eltern eine Erleichterung, wenn der Notendruck in diesem Entwicklungsalter entfällt. Das hilft, dass sich ein Kind vernünftig entwickelt. Der Kindergarten hat schon immer so gearbeitet und ist gut gefahren damit.»

Standortgespräche gibt es schon aktuell. Aber sie werden wichtiger, weil nun in Worten die Leistung erklärt werden muss. Und: «Die Eltern werden in den Standortgesprächen auch in die neue Beurteilung einbezogen.»

