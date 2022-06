Zuchwil: Sanierung Westtrakt Gemeindehaus mit Attika

Gemeinderat «Luxusprojekt»: Das geplante Attikageschoss auf dem Zuchwiler Gemeindehaus gerät unter Beschuss Im Gemeinderat wehrte sich der Zuchwiler Gemeindepräsident Patrick Marti gegen den Vorwurf eines «Luxusprojektes». Gleichentags spricht sich sein Finanzverwalter in einem Leserbrief gegen die Attika aus. Urs Byland Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.11 Uhr

Illustration zur Sanierung Westtrakt des Gemeindehauses in Zuchwil mit dem neuen Attikageschoss und der Passarelle. Zvg

Das zweitletzte Geschäft des Gemeinderates am Donnerstagabend hat zusätzlich Brisanz erhalten, weil am gleichen Tag dazu ein Leserbrief in dieser Zeitung erschienen ist. Das Geschäft betrifft die Sanierung des Westtraktes des Gemeindehauses.

Der Leserbrief stammt von Michael Marti, Finanzverwalter der Gemeinde, und damit direkt betroffen von den Sanierungsmassnahmen, zu welchen sich der Bau eines zusätzlichen Attikageschosses auf dem Westtrakt gesellen sollte. Dies hatte der Gemeinderat an seiner Sitzung zuvor beschlossen.

Der Finanzverwalter jedoch findet dieses Attikageschoss überflüssig. «Das zusätzliche Attikageschoss für 1,035 Millionen Franken für die hauptsächliche Nutzung der Pausen sowie Mittagspausen schiesst über das Ziel hinaus», schreibt der Finanzverwalter in seinem Leserbrief. Er begründet dies hauptsächlich mit sich ändernden Arbeitsformen und dem Gemeinderatssaal, der sich nach der Verkleinerung des Gemeinderates als Alternative anbiete.

«Wir machen nicht ein Minimum, aber auch keinen Luxus»

Der Gemeindepräsident hatte die Sanierungsmassnahmen – mit einem vom Gemeinderat beschlossenen Kostendach von 4,4 Millionen Franken inklusive Attikageschoss – schon vor dem Leserbrief nochmals traktandiert und nannte dafür zwei Gründe. Der Bericht zum Geschäft, das ja bereits an der kommenden Gemeindeversammlung entschieden wird, soll ergänzt werden. So habe er die Mitarbeiterzahl abgeklärt, die bei 66 liegt.

Und zweitens sei an der vorangegangenen Gemeinderatssitzung das Wort Luxusprojekt gefallen. Gesagt hat dies übrigens nicht der Finanzverwalter Michael Marti, aber man hätte fast vermuten können, der Gemeindepräsident antworte nun auf dessen Leserbrief.

Das Gemeindehaus in Zuchwil. Urs Byland

Er habe die Abteilung gebeten, so der Gemeindepräsident, die Sanierung des Westtraktes, der doch schon 66 Jahre zähle, in Verhältnis zu einem Neubau zu setzen. Der Kubikmeterpreis für einen mittleren Ausbau betrage 1000 Franken. Der Westtrakt ist 8040 Kubikmeter gross. Ein Neubau würde heute also 8 Millionen Franken kosten.

«Die vom Gemeinderat beschlossenen erforderlichen Investitionen liegen bei zirka 50 Prozent gegenüber Neubaukosten. Ich finde es schade, dass die Sanierungsmassnahme mit Attika nicht als wirtschaftlich erachtet wird. Wir machen nicht ein Minimum, aber wir machen auch keinen Luxusbau.»

Das letzte Wort wird die Gemeindeversammlung am kommenden Montagabend haben. Zu erwarten ist, dass das zusätzliche Attikageschoss kritisch thematisiert werden wird.

Eine Million für digitalisierte Schule

Vor wenigen Jahren war der Einsatz von Computern in der Schule noch Teufelszeug, wie vor 50 Jahre der Taschenrechner. Inzwischen empfinden nicht wenige den Einsatz als Segen. Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Zuchwil aber will gewappnet sein und weiterhin eine Spitzenrolle im Kanton und in der Schweiz spielen.

Der Gemeinderat genehmigte ein Medienkonzept («die neue Bibel»), das diverse pädagogische und didaktische Massnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 festhält. Die Lehrpersonen erhalten künftig vermehrt Unterstützung in der Umsetzung von medieninformatischen Bildungsinhalten erhalten. Die Anzahl Lektionen für informatische und technische Unterstützung entspricht rund 200 Stellenprozenten.

Der Gemeinderat genehmigte mit dem neuen Medienkonzept beinahe eine Million Franken für die weitere Ausrüstung der Schule mit Laptops, Beamern, elektronischen Wandtafeln etc. Bisher wurden ab der 3. Klasse zehn Geräte pro Klasse eingesetzt. Neu sollen die Schulkinder bereits ab der 3. Klasse über einen persönlichen Computer verfügen können. Zudem sollen neu schon ab dieser Stufe elektronische Wandtafeln zum Einsatz kommen. Und neu wird der informatische Unterricht bereits ab Kindergartenstufe eingeführt.

