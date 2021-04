Gemeinderat In Langendorf bringen die Wahlen Bewährtes mit einem frischen Lüftchen CVP-GLP gewinnt bei den Gemeinderatswahlen in Langendorf einen Sitz, während die FDP ein Mandat abgibt. Christoph Krummenacher 25.04.2021, 19.53 Uhr

Hans-Peter Berger freut sich auf seine sechste Legislatur als Gemeindepräsident von Langendorf. Tom Ulrich

In Langendorf heisst der Gemeindepräsident weitere vier Jahre Hans-Peter Berger. Seit 2001 hat der Sozialdemokrat das Mandat inne. Er habe noch Ideen für die Gemeinde und die Langendörferinnen und Langendörfer, so Berger, der einzige Kandidat der Wahl. Die gut 200 leeren Wahlzettel seien ähnlich wie in den vergangenen Jahren, zeigt sich Berger zufrieden. «Ich bin froh, dass es auch bei einer Einerkandidatur keine stille Wahl gibt. So ist es eine schöne Bestätigung.»