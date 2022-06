Derendingen vergibt Auftrag an Schuldenberatung Aargau-Solothurn

Gemeinderat In Derendingen soll Menschen in schwierigen finanziellen Situationen gezielt geholfen werden Der Gemeinderat vergibt die Budget- und Schuldenberatung an die Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Nicht erst ab 1. Januar 2024, sondern ab sofort. Rahel Meier Jetzt kommentieren 28.06.2022, 09.50 Uhr

Budget- und Schuldenberatung gehört bald in das kommunale Leistungsfeld. KEYSTONE

Der Gemeinderat Derendingen vergibt das Leistungsfeld Budget- und Schuldenberatung künftig an die Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Ab 1. Januar 2024 müssen die Gemeinden das Leistungsfeld übernehmen. Bis dann gibt es einen kantonalen Leistungsauftrag. Die Budget- und Schuldenberatung könnte auch an den regionalen Sozialdienst, oder an die Familienberatung Bucheggberg-Wasseramt übergeben werden.