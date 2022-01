Stadtpolizei Grenchen soll bis Ende Jahr aufgehoben werden

Gemeinderat Grenchen Die Auflösung der Stadtpolizei Grenchen soll bis Ende diesen Jahres über die Bühne Dem Gemeinderat wird nun doch die Auflösung der Stadtpolizei per Ende Jahr beantragt. Verschiedene Aufgaben sollen aber bei der Stadt verbleiben. Ein künftiger Stellenplan ist noch offen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Auch das Inventar wird verkauft, etwa die 2020 neu beschafften Dienstwaffen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Am Dienstag, 1. Februar, entscheidet der Gemeinderat einmal mehr über die Zukunft der Stadtpolizei. Nachdem der Rat im vergangenen November der Meinung war, der Prozess gehe ihm zu schnell, soll nun die Polizei doch bis Ende diesen Jahres aufgehoben werden.

So zu lesen in der Vorlage, die am kommenden Dienstag behandelt wird: «Die Übertragung des Vollzugs der polizeilichen Aufgaben an die Polizei Kanton Solothurn gemäss kantonalem Polizeigesetz und der damit verbundenen Aufhebung des städtischen Polizeikorps auf den 1. Januar 2023 wird zugestimmt», heisst es in der Vorlage der Gemeinderatskommission an den Gemeinderat.

Die Stadt habe dies mit dem Kanton besprochen:

«Es besteht allseitig, auch beim Personal, Einigkeit, dass die Umsetzung rasch erfolgen soll.»

Die Stellen gemäss Stellenplan (21 Stellen plus sechs bereits sistierte Stellen) sollen zu diesem Zeitpunkt aufgehoben werden. Die GRK (Gemeinderatskommission) soll den Prozess als Steuerungsgruppe begleiten. Zudem wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt («AG Stapo» mit GRK-Mitglied und alt Stapo-Kommandant Robert Gerber, Polizeikommandant Christian Ambühl und Stadtschreiberin Luzia Meister sowie weiteren Mitgliedern nach Bedarf). Diese Arbeitsgruppe soll verschiedene Fragen im Zusammenhang mit dem Übergang bearbeiten.

GRK bestimmt Projektorganisation

Die Steuerungsgruppe (GRK) bestimmt die städtischen Mitglieder der Projektorganisation, in denen gemeinsam mit dem Kanton die verschiedenen Aspekte des Organisationswechsels bearbeitet werden. Die Kantonspolizei hatte schon früher zugesagt, dass sie bereit wäre, das Gros des Personals zu übernehmen.

Wie viele Polizistinnen und Polizisten künftig in die Uniform der Kapo schlüpfen werden, ist aber noch unklar. Die GRK unterstreicht einmal mehr, dass «für alle Mitarbeitenden des städtischen Polizeikorps eine angemessene Anschlusslösung zu finden» sei. Sei es beim Kanton, bei der Stadt oder bei einem anderen Arbeitgeber. In Olten sei dies bei einer Korpsgrösse von 30 Personen mit einer Ausnahme gelungen. Auf 1. 1. 2023 sollen entsprechend den bei der Stadt verbliebenen Aufgaben neue Stellen geschaffen werden.

Ein Blick auf die neue Aufgabenliste der Stadtpolizei zeigt, dass nach wie vor Aufgaben bei Verkehrs-, Signalisations- und Parkraumplanung der Gemeindestrassen anfallen. Diese sollen bei der Stadt verbleiben, dazu auch die Parkraumbewirtschaftung , Anlassbewilligungen, Gastgewerbe (teilweise), Marktwesen, Plakate und Reklamen, Taxiwesen, Pilzkontrolle und Schalterdienst.

Nicht so gross wie in Olten

Die Aufzählung im Anhang der Vorlage ist detailliert. Die GRK geht aber nicht davon aus, dass die Gemeindepolizei in Grenchen so gross wird, wie die in Olten verbliebene, wo in einer Aufzählung der dort neu geschaffenen Abteilung «Ordnung und Sicherheit» zehn Funktionen genannt werden. Grenchen habe eine kleinere Anzahl Veranstaltungen, keine gesperrten Innenstadtbereiche oder selber organisierte Anlässe (wie die Oltner Chilbi), und allgemein weniger Regulierungen.

Die Kapo übernimmt mehr oder weniger den ganzen Sicherheitsbereich (Patrouillen), die Verkehrskontrolle inklusive Bussen und Unfälle, Grenchenbergstrasse, Veloprüfung, alle kriminalpolizeilichen Aufgaben, Littering-Ahndung, Fundbüro, Anzeigenaufnahme, Zustellung von Dokumenten und etliches mehr.

Grenchenbergstrasse als heisse Kartoffel

Bei der Überwachung der Privatstrasse auf den Grenchenberg spricht die GRK von einer «Krux». Es werde sich zeigen, ob die Kapo das Dossier übernehmen wolle. Unter Umständen bleibe die Strasse eine Verbundaufgabe.

Sobald absehbar ist, mit welchen Kosten für den Organisationswechsel grob zu rechnen ist, soll der zuständigen Behörde ein Nachtragskredit beantragt werden. Zu den finanziellen Aspekten gehört auch der Verkauf des von der Stadt nicht mehr benötigten Inventars der Stadtpolizei. Möglicherweise wird auch die Liegenschaft beim Nordbahnhof (teilweise) frei.

