Lüsslingen-Nennigkofen Gemeinde will den Weg für das Gewerbe ebnen Der Gemeinderat von Lüsslingen-Nennigkofen setzte Arbeitsgruppen ein und strategische Ziele um. Gundi Klemm 03.02.2021, 15.26 Uhr

Die Firma Wyss Decolletages AG will im Industriegebiet Holen ein Produktionsgebäude errichten.

Felix Gerber

«Es zählt zu den langfristigen strategischen Zielen unserer Gemeinde, durch Ansiedlung von Firmen Arbeitsplätze zu schaffen», sagt Gemeindepräsidentin Susanne Rufer. So beschäftigte den Gemeinderat an seiner Sitzung der Vorprüfungsbericht zu einer durch die Firma Eclatin gewünschten Teileinzonung am Gewerbegebiet. Auf dem Gelände Grundbuchnummer 1358 soll ein Kaltlager entstehen. Laut Kantonalem Raumplanungsamt ist der Bedarf geklärt. Allerdings sind von der Gemeinde und seitens der Firma bis zu einem erwünschten Baustart noch diverse und komplexe Aufgaben zu erledigen. Der Gemeinderat diskutierte nach der Kenntnisnahme des Berichts das weitere Vorgehen und wird dieses Thema an weiteren Sitzungen pendent halten.