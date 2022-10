Budget im Gemeinderat Deitingen

Gemeinderat Deitingen ist finanziell über den Berg: Für eine Steuersenkung ist es aber doch noch zu früh Der Gemeinderat Deitingen diskutierte mit dem Budget auch über eine Steuersenkung um zwei Punkte. Da noch Investitionen anstehen, entschied man sich letztlich dagegen. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 27.10.2022, 10.37 Uhr

Der Platz im Schulhaus Zweien wird knapp, die Situation soll im kommenden Jahr überprüft werden. Urs Byland

Gegenwärtig liegt der Steuerfuss in Deitingen bei 125. «Aber ist es schlau, jetzt in einer Krisensituation unsere Einnahmen um zwei Steuerprozentpunkte zu senken?» Gemeinderat Jürg Schärli sah wie andere Ratsmitglieder auch eher skeptisch auf dieses Vorhaben.

Finanzlage ist besser

Finanzressortchef Michael Tüfer betonte aber, dass die «Zitrone» noch keineswegs «ausgepresst» sei, denn Deitingens Finanzlage sei gut. Man habe die Nettoverschuldung dauerhaft verbessert. Ein Steuerprozent mache 70'000 Franken aus. Bei Ausschöpfung weiteren Sparpotenzials könne man auch mit einem kleinen Defizit im Jahreshaushalt leben. Gemeindepräsident Bruno Eberhard teilte diese Ansicht:

«Es wäre ein schönes Zeichen an die Bevölkerung.»

«Vielleicht auch mit einem psychologischen Effekt», ergänzte Tüfer, der das Thema Steuersenkung in die Diskussion einbrachte. Finanzverwalter Christoph Lütolf unterfütterte die zweite Lesung des Budgets mit allen Zahlen und Entwicklungen. Neue Zahlen aus dem Kanton belegen, dass Deitingen mit der Umsetzung der Volksinitiative «Jetzt si mir draa» rund 240'000 Franken weniger Steuern einnimmt. Damit erhalte die Bevölkerung einen kleinen finanziellen Vorteil.

Steuersatz bleibt vorläufig bei 125 Prozent

Sollte die Gemeinde dann nicht auch für ihre juristischen Personen, sprich Unternehmen, eine Steuersenkung angesichts der Energiepreise ins Auge fassen? Dem stand nach rätlicher Stellungnahme wieder die vor zwei Jahren durchgeführte Steuerreform entgegen, die Firmen entlastete. Bei einer Enthaltung stimmte der Rat nach Abwägung aller Argumente schliesslich für die Beibehaltung der Steueranlage von 125 Prozent. Vermieden werde damit auch eine Ungleichbehandlung.

Aufwandüberschuss von 81'400 Franken

Nach der ersten Lesung des Budgets im Umfang von 12,7 Mio. Franken waren laut Lütolf alle Angaben aus den Ressorts in den zweiten Entwurf eingeflossen. In der ersten Fassung resultierte noch ein Ertragsüberschuss von 57'500 Franken. Dieser verwandelte sich dann in einen Aufwandüberschuss von fast 100'000 Franken. Bei der zweiten Lesung wurde der Aufwandüberschuss nun auf 81'400 Franken gesenkt.

Finanziellen Mehraufwand bringt die Einrichtung einer dritten Kindergartenklasse, die provisorisch ins Areal der Firma Arthur Flury einziehen wird. Schon jetzt sind die beiden Kindergärten im Schulgelände Zweien und im Baschi mit 52 Kindern sehr gut belegt. Weitere Zuzüger sind wegen der regen Bautätigkeit zu erwarten.

Nutzung des Schulareals überprüfen

Das Schulleitungsteam Barbara Kellerhals und Stephan Tüscher wies im Rat auf zahlreiche operative Schwierigkeiten für Lehrkräfte, Kinder und ihre Eltern hin, die mit dieser «für den Schulbetrieb suboptimalen» Auslagerung verbunden seien.

«Wir müssen diese Lösung sehr transparent kommunizieren.»

Um die zukünftige Schulsituation zu verbessern, wird im kommenden Jahr ein Arbeitsschwerpunkt als «Gesamtbekenntnis des Gemeinderates» auf der Überplanung des Schulareals liegen. Ausserdem sei vieles an Ausrüstung und Schulmaterial in schlechtem Zustand und werde ersetzt. Für 2023 sind 270'000 Franken als erster Anschaffungsschritt vorgesehen.

Die Investitionsrechnung lag netto bei rund einer halben Million, die an der Sitzung auf 418'000 Franken reduziert wurde. Die Selbstfinanzierung beträgt 400'000 Franken, eine Neuverschuldung in der Höhe von 121'000 Franken ist unumgänglich.

Neue Küche wird erst für 2024 budgetiert

Den zu kurzfristig eingegangenen Antrag aus dem Zweckverband Oberstufe Wasseramt Ost zur finanziellen Beteiligung am Bau einer neuen Küche im Oberstufenzentrum Subingen beantwortete der Rat mit Verschiebung der Investition ins Budget 2024. Bei Gesamtkosten von 450'000 Franken liegt der Deitinger Anteil bei 44'000 Franken.

Obwohl die kantonale Entscheidung zum Teuerungs- und Besoldungsanstieg für das Gemeindepersonal noch nicht vorliegt, hiess der Rat die beantragten zwei Prozent «vorsorglich» gut.

Weiter hat der Gemeinderat Franziska Sterchi, Elisabeth Kofmel und Sara Coatti als Delegierte in der neuen Pflegeorganisation Derendingen/Luterbach/Deitingen benannt. Für den fünfköpfigen Vorstand der Organisation ist Sybille Siegenthaler nominiert.

Entschieden, als Gemeinde ein Vorbild in Sachen Energiesparen zu sein. In einem Arbeitspapier werden diverse Punkte festgehalten. Michael Tüfer wehrte sich gegen den Totalverzicht auf Weihnachtsbeleuchtung, «... weil die Zeiten dann nur noch grau und depressiv sind». Der Rat entschied auf zeitliche Begrenzungen der saisonalen Beleuchtung und eine Senkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden. «Aber Arbeiten muss trotz zusätzlicher warmer Bekleidung noch möglich sein», warnte Verwaltungsangestellte Beatrice Stampfli vor allzu niedrigen Temperaturen. (gku)

