Gemeindepräsidium «Biezwil ist eine Herzenssache»: Die übernächste Generation will das Boot dirigieren Gemeinderätin Marlise Tüscher tritt in Biezwil im Kampf ums Gemeindepräsidium gegen die bisherige Stelleninhaberin an. Urs Byland 20.05.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hätte Marlise Tüscher bereits in stiller Wahl als neue Gemeindepräsidentin von Biezwil gewählt sein können. Ja, hätte es die bisherige Amtsinhaberin, Rita Mosimann, im Alter von 75 Jahren nicht nochmals gezwickt. Nun kämpfen zwei Frauen ums Gemeindepräsidium von Biezwil.



«Wir Gewählte haben uns am Wahlabend in bilateralen Gesprächen miteinander über die Gemeindepräsidiumswahl ausgetauscht und uns auf mich festgelegt, obwohl ich weniger Stimmen hatte als andere. Das war mir wichtig, diesen Aspekt miteinzubeziehen», blickt Marlise Tüscher zurück, die als einzige Bisherige wiedergewählt wurde. Dass die aktuelle Gemeindepräsidentin, obwohl vom Stimmvolk nicht in den Gemeinderat gewählt, nochmals antritt, habe sie erst am Tag darauf kurz nach Ende der Anmeldungsfrist fürs Gemeindepräsidium erfahren. «Jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger hat das Recht, sich um das Gemeindepräsidium zu bewerben», kommentiert sie das Geschehene. Weiter wolle sie nichts dazu sagen.



Tüscher ist in Gemeindeverwaltungen zu Hause



Marlise Tüscher ist Profi. «Mein beruflicher Rucksack ist die öffentliche Verwaltung.» Sie hat 1992 die Lehre auf der Gemeindeverwaltung in Büren begonnen. «Mein Herz hat gepocht, meine Augen haben geglänzt, weil ich dort schon sah, in welche Richtung ich gehen will», erinnert sie sich. Es folgten Anstellungen in Schnottwil und Orpund, wo sie 2004 Gemeindeschreiberin wurde.



Aktuell ist sie Gemeindeverwalterin in Gerlafingen. Dies in einer unbefristeten Mandatslösung, was einem 50-Prozent-Pensum entspricht. Das passe so in ihre Firma, sagt Tüscher. 2015 gründete sie eine Einzelfirma, die sie vor kurzem in eine GmbH umwandelte, und spezialisierte sich auf Beratungen von Gemeinden und Troubleshooting in Gemeindeverwaltungen. «Ich wollte mich selbstständig machen und suchte Abwechslung, damit ich verschiedene Tätigkeiten ausüben kann.»



Tüscher ist eigentlich ein Seeländer Name, aber sie ist Biezwilerin. «Mein Vater liess sich in Biezwil einbürgern. Meine Familie stammt aus Golaten.» Mit einer kurzen Ausnahme (Oberwil) lebte die Alleinstehende immer in Biezwil und heute im noch von ihrem Vater seinerzeit erworbenen Nachbarhaus. «Er dachte dabei an die Zukunft. Ich bin zwar eine Bauerntochter, habe zu Hause mitgeholfen, aber nicht den bäuerlichen Weg eingeschlagen.» Sie war das Nesthäkchen in der Familie und mindestens zehn Jahre jünger als ihre drei Geschwister.



«Wichtig ist ein klares Rollenverständnis»



Marlise Tüscher verkörpert bereits die übernächste Generation im Vergleich zu ihrer Konkurrentin. Sie ist 45 Jahre alt, ist aber auch schon seit 2009 Gemeinderätin von Biezwil. Sie hätte eigentlich schon vor geraumer Zeit eine Kandidatur ins Auge fassen können. «Das stimmt, aber ich konnte beispielsweise 2015 die möglichen Nachteile für mein gerade gegründetes Geschäft nicht abschätzen.» Damals wollte sie authentisch und «rein» bleiben. Jetzt mit den Jahren habe sie gemerkt, dass sich die verschiedenen Aufgaben vereinbaren lassen. «Wichtig ist eine klare Kommunikation und ein klares Rollenverständnis.»



Biezwil sei «eine Herzenssache». Heute will sie ihr Wissen in den Dienst der Öffentlichkeit geben, in Biezwil. «In anderen Gemeinden mache ich es ja schon.» Aber das Rad brauche sie in Biezwil nicht neu zu erfinden. Zumindest dort nicht, wo Wege und Abläufe stimmen würden, wie sie differenziert.

«Was gut läuft, unbedingt beibehalten, aber immer auch schauen, ob man etwas verbessern kann.»

Dabei will sie wenig Ressourcen brauchen und effizient regieren. Sie orientiere sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung, etwa in der Frage der lokalen Schulwege oder beim Thema Fusion. «Mir ist die Abwägung der inhaltlichen Anteile wichtig und will auf die Konsequenzen hinweisen können, das braucht eine längere Auseinandersetzung. Ich will ein offenes Ohr für alle haben.»



Marlise Tüscher ist nicht nur in Gemeindeverwaltungen zu Hause. Sie joggt gerne und ist gerade mit dem «L» auf dem Töff unterwegs. «Das ist eine Leidenschaft. Es muss etwas tönen.» Das muss sie selber im Wahlkampf auch. Den Flyer hat sie bereits entworfen. Weitere Aktionen seien möglich.