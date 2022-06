Bucheggberger Gemeindepräsidien und der regionale Sozialdienst

Gemeindepräsidienkonferenz Bucheggberger Gemeindepräsidien versöhnen sich mit dem Leitgemeinde-Modell in der Sozialregion Mit der neuen Leitung im regionalen Sozialdienst und der neu zusammengesetzten Sozialkommission hat sich in der Sozialregion Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg bereits einiges zum Guten gewandelt. Die Kritik der Bucheggberger Gemeindepräsidien wird leiser. Rahel Meier Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.02 Uhr

Regionaler Sozialdienst BBL Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg. Rahel Meier

Mehr als einmal haben die Bucheggberger Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten über die Sozialregion diskutiert. Dabei geht es vor allem darum, dass sie mehr Einfluss nehmen möchten. In der letzten Sitzung der Präsidien war auch Dominik Fluri eingeladen. Er arbeitet beim Amt für Gemeinden und stellte die möglichen Zusammenarbeitsmodelle vor. Er versuchte auch, Vor- und Nachteile der Modelle aufzuzeigen.

Am Ende der Diskussion zeigte sich, dass das Leitgemeinde-Modell, wie es in der Sozialregion Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg gelebt wird, genau gleich viele Vor- und Nachteile hat, wie wenn die Gemeinden in einem Zweckverband organisiert wären. Sandra Nussbaumer (Messen, Präsidentin Sozialkommission) verfolgte die Diskussion aufmerksam. Sie meinte:

«Heute ist jede Gemeinde in der Sozialkommission vertreten und kann so direkt Einfluss nehmen.»

Die Sozialkommission erhalte sehr viel Einblick in den Sozialdienst und berate die Geschäfte vor. Als Präsidentin werde sie jeweils in die Sitzungen des Gemeinderates der Leitgemeinde eingeladen und sie treffe sich regelmässig mit dem Gemeindepräsidenten der Leitgemeinde. «Wir sind präsent und werden wahrgenommen.»

Probleme sieht Nussbaumer in der Kommunikation zwischen den Mitgliedern der Sozialkommission und den Gemeinderäten. Diese müsse verbessert werden. «Hier gibt es noch Luft nach oben.»

Verena Meyer (Buchegg) hatte sich lange stark gemacht für das Zweckverbands-Modell. Nun hat sie ihre Meinung geändert:

«Ich denke, wir sollten mit dem Leitgemeinde-Modell weiterfahren und den bestehenden Vertrag anpassen und verbessern.»

Eine Vertragsanpassung sei eh nötig, meinte Silvia Stöckli (Lüterswil-Gächliwil), da im geltenden Vertrag teilweise alte Begrifflichkeiten enthalten seien.

Kontrollen sind kaum möglich

Auch Roger Siegenthaler (Lüterkofen-Ichertswil) hatte oft Kritik geübt an der Sozialregion BBL. Das Grundproblem liegt für ihn im Sozialgesetz. Dieses ermögliche es zu kontrollieren, ob die Klienten in der Sozialregion richtig versorgt werden. Nicht aber, wie der Sozialdienst arbeitet. Ob beispielsweise die Arbeit schnell erledigt werde oder ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig eingesetzt werden,

Siegenthaler erinnerte an die Sozialregion Thal-Gäu, bei der zu wenig hingeschaut wurde und wo sich extrem viele Überstunden bei der Sozialdienstleiterin anhäuften, die ausbezahlt werden mussten.

Dazu meinte Martin Willi (Schnottwil): «Wir haben unsere Kompetenzen an Biberist abgegeben und vertrauen darauf, dass die Arbeit nach besten Wissen und Gewissen erledigt wird.» Bernhard Jöhr (Messen) machte darauf aufmerksam, dass die Leitgemeinde eingeklagt werden könnte, sollte sie ihren Rechten und Pflichten nicht nachkommen.

Und Sandra Nussbaumer meinte, dass dieser Fall nicht das beste Beispiel sei. denn wenn man nicht hinschauen wolle spiele es keine Rolle, ob man als Zweckverband oder im Leitgemeinde-Modell organisiert sei.

