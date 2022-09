Gemeindepräsidienkonferenz stärkt Pro Wasseramt

Gemeindepräsidienkonferenz Die Region soll sich besser vermarkten: «Im Wasseramt findet man viele touristische Leckerbissen» Kanton Solothurn Tourismus ist auf Werbetour. Präsident Walter Straumann nutzt die Konferenz der Wasserämter Gemeindepräsidien, um dazu aufzurufen, vermehrt mitzuarbeiten und das Wasseramt touristisch stärker zu vermarkten. Rahel Meier 08.09.2022, 18.00 Uhr

Der Burgäschisee ist ein Naturjuwel. zvg

Der Kanton Solothurn werde ganz allgemein schweizweit zu wenig als Freizeit- und Naherholungsgebiet wahrgenommen, erklärte Walter Straumann in der Konferenz der Wasserämter Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten. Kanton Solothurn Tourismus – als Dachorganisation – versuche dies zu ändern.

Seit Anfang Jahr vermarkten die Kantone Solothurn und Aargau sich gemeinsam als Ferienregion. Tourismus finde aber in den Regionen statt, und vor Ort kenne man die Schönheiten der Region am besten, so Straumann weiter. Gerade im Wasseramt gebe es viele touristische Leckerbissen und dazu auch eine hochstehende Gastronomie.

Der Turm in Halten ist das Zentrum des Museum Wasseramt. zvg

Philipp Heri (Gemeindepräsident Gerlafingen) wollte wissen, was Kanton Solothurn Tourismus denn konkret von den Wasserämter Gemeinden erwarte. Dabei zeigte sich, dass der regionale Tourismusverein Pro Wasseramt zu wenig personelle Ressourcen hat. Heute laufen alle Anfragen über Vereinspräsident Hardy Jäggi. Konkret seien dies täglich mehrere E-Mails, die beantwortet werden müssen. Der Austausch mit der kantonalen Institution sei aber wichtig.

Der Verein wünsche sich mehr Unterstützung durch die Gemeinden. Dabei gehe es weniger um Geld, als vor allem auch um politische Unterstützung oder das zur Verfügung stellen von Man- oder Woman-Power auf einer Gemeindeverwaltung.

Nachbesserungen bei den Hochwasserschutzmassnahmen an der Emme nach dem Hochwasser im Sommer. Rahel Meier

Damit würde es möglich, Veranstaltungen zu vermarkten, die Waldwanderwege bekannter zu machen, die Seen, den Turm in Halten und die Museen, die nach Derendingen ziehen werden.

Pro Wasseramt möchte beispielsweise auch alle Hofläden in einem gemeinsamen Verzeichnis aufführen. Ein Geschenkkorb mit Produkten aus dem Wasseramt wäre ein Mitbringsel für viele Gelegenheiten. Eine Idee wäre weiter, eine Broschüre mit Tagesausflügen zu konzipieren.

Vorstand verstärkt

Möglich wäre eine verstärkte Zusammenarbeit mit Region Solothurn Tourismus. Dort sind auch personelle Ressourcen vorhanden. Patrick Marti (Zuchwil) fragte sich, ob das der richtige Weg sei, denn Solothurn Tourismus sei stark auf die Stadt fokussiert. Stefan Berger (Aeschi) meinte auch, dass Pro Wasseramt das richtige Gefäss sei.

Auch das Sportzentrum Zuchwil ist eine touristische Anlage. Morris Lüthi

An der Gemeindepräsidienkonferenz wurde beschlossen, dass Stefan Hug-Portmann (Biberist) neu als politische Vertretung für die Region im Vorstand von Pro Wasseramt Einsitz nehmen soll. Ungeklärt blieb allerdings die Frage, wie der Verein zu mehr personellen Ressourcen kommt, die das Vereinspräsidium entlasten könnte.