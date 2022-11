Fremdwasser vermindern: Neuer Kostenverteiler findet nicht in allen Wasserämter Gemeinden Anklang

Immer noch läuft zu viel sauberes Wasser in die Kläranlage im Emmenspitz. Dass dieses vermindert werden muss, ist in den Anschlussgemeinden den meisten klar. Aber der Weg dazu gefällt nicht allen. In der Konferenz der Wasserämter Gemeindepräsidien kam es zur Kropfleerete.