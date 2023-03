Gemeindepräsidien Wasseramt diskutieren den Zivilschutz

Gemeindepräsidien-Konferenz In einem Katastrophenfall braucht es einen Führungsstab und Schutzräume: Beides ist auf guten Wegen Die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten aus dem Wasseramt beschäftigten sich an ihrer Konferenz mit zwei sehr unterschiedlichen Themen: Dem Zivilschutz und dem Sterbehospiz in Derendingen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 01.03.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der regionale Führungsstab kommt in einem Katastrophenfall – wie es beispielsweise das Hochwasser in Biberist im Jahr 2007 war – zum Einsatz. Bild: Oliver Menge

Seit rund einem Jahr ist Reto Vescovi Präsident des Verbandes Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd (VBZAS). Und seither ist er Dauergast in den Konferenzen der Gemeindepräsidien im Wasseramt und im Bucheggberg. Am Dienstagabend informierte er im Wasseramt über den Aufbau des regionalen Führungsstabs. Diesen gab es zwar in der Theorie bereits seit der Gründung des VBZAS, er war aber nie aktiv.