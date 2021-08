Gemeindefusion Bundesgericht weist Beschwerde ab: In Oekingen ist der Weg zur Einheitsgemeinde frei Die Einheitsgemeinde kann wie beabsichtigt am 1. Januar 2022 starten. Die Anliegen der Oekinger Bürger sollen in den nächsten Schritten speziell berücksichtigt werden. Rahel Meier 18.08.2021, 05.00 Uhr

Die Abstimmung zur Fusion von Bürger- und Einwohnergemeinde vom letzten Januar ist rechtens. Rahel Meier

Die Abstimmung vom Januar 2021, in der es um die Fusion der Bürger- und der Einwohnergemeinde zur Einheitsgemeinde Oekingen ging, ist rechtens. Die Fusion kann wie beabsichtigt per 1. Januar 2022 vollzogen werden.

Der Oekinger Bürger, der deswegen vor Bundesgericht zog, hat nicht Recht bekommen. Das Bundesgericht sieht die Beschwerde als «offensichtlich unbegründet» an und weist sie im vereinfachten Verfahren ab.

Etienne Gasche (Einwohnergemeindepräsident) zeigt sich erleichtert.

Etienne Gasche, Einwohnergemeindepräsident. Michel Lüthi

Er erklärt auf Anfrage:

«Das Bundesgericht hat mit der Abweisung der Beschwerde das Urteil der Vorinstanz und die rechtliche Würdigung der Einwohner- und der Bürgergemeinde Oekingen bestätigt.»

Andreas Gasche äussert sich ähnlich:

«Als Bürgergemeindepräsident nehme ich das Urteil mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis. Ich bin froh, dass die Einheitsgemeinde an der Urne entschieden wurde und nicht von einem Gericht.»

Andreas Gasche, Bürgergemeindepräsident.

Nochmals kurz zur Vorgeschichte. Der Fusion zur Einheitsgemeinde wurde zugestimmt. In der Einwohnergemeinde Oekingen war das Resultat deutlich. In der Bürgergemeinde war das Resultat aber sehr knapp: 46 Ja- standen 44 Nein-Stimmen gegenüber – dies bei einer Stimmbeteiligung von 84,3 Prozent.

Beschwerdeführer unterlag zwei Mal

Gegen das Abstimmungsergebnis wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht mit dem Antrag, die Abstimmung für ungültig zu erklären. Als Begründung wurde angeführt, dass aufgrund der in der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde Oekingen gleichlautenden und dazu missverständlich formulierten Abstimmungsfrage Verwechslungen bei der Auszählung der Stimmzettel nicht ausgeschlossen werden könnten.

Überdies sei das Abstimmungsresultat auch deshalb ungültig, weil das Wahlbüro der Bürgergemeinde Oekingen nicht rechtskonform bestellt gewesen sei.

Im April wies das kantonale Verwaltungsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Daraufhin gelangte der Beschwerdeführer ans Bundesgericht.

Eintreten nur auf begründete Beschwerden

Bei Beschwerde wegen Verletzung der politischen Rechte prüft das Bundesgericht die Anwendung des kantonalen Rechts, das den Inhalt des Stimm- und Wahlrechts normiert. Es prüft die bei ihm angefochtenen Entscheide aber grundsätzlich nur auf Rechtsverletzungen hin, die in der Beschwerde geltend gemacht und begründet werden.

Auf ungenügend begründete Rügen und allgemein gehaltene Kritik tritt es nicht ein. So steht es denn auch im Urteil, das sich mit der Beschwerde aus Oekingen befasst. Das Bundesgericht stellt in seinem Urteil fest, dass die kommunalen Behörden den Stimmberechtigten beider Gemeinden die exakt gleich formulierte Abstimmungsfrage vorlegte, die wie folgt lautet: «Stimmen Sie der Vereinigung der Einwohnergemeinde Oekingen mit der Bürgergemeinde Oekingen zur Einheitsgemeinde Oekingen per 1. Januar 2022 zu?»

Allgemeine Kritik genügt nicht

Das Bundesgericht bezieht sich danach auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes, das ausführlich darlege, weshalb es dieses Vorgehen als korrekt und insbesondere die gleichlautenden Abstimmungstexte als nicht missverständlich formuliert erachtet.

Das Bundesgericht stellt darum fest: «Mit den entsprechenden vorinstanzlichen Ausführungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise auseinander, sondern behauptet lediglich, ohne dies zu belegen, die identische Abstimmungsfrage habe mehrere Stimmberechtigte verwirrt. Diese appellatorische Kritik genügt den dargestellten Begründungsanforderungen offensichtlich nicht, weshalb insoweit auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.»

Wahlbüro war korrekt bestellt

Auch die Rüge, das Wahlbüro der Bürgergemeinde Oekingen sei nicht rechtskonform bestellt gewesen, weist das Bundesgericht zurück. Eine Bürgergemeinde könne im Einverständnis mit der Einwohnergemeinde deren Wahlbüro anerkennen. Aus den Protokollen der Bürgerratssitzungen und der Gemeindeversammlung der Bürgergemeinde Oekingen gehe hervor, dass dies im Jahr 2016 geschehen sei.

Fusionsprozess wird weitergeführt

Mit dem Urteil werden auch alle Oekinger Funktionäre entlastet.

«Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Unregelmässigkeiten haben offensichtlich auf reinen Vermutungen basiert»,

erklärt Etienne Gasche. Das Urteil bestätige, dass die Mitglieder des Wahlbüros ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Abstimmung rechtmässig ausgeführt hätten. Andreas Gasche erklärt, dass dem Bürgerrat Oekingen in den letzten vier Jahren sicherlich der eine oder andere Fehler unterlaufen sei. «Wir arbeiten ja alle im Milizsystem.» Wichtig sei jedoch, dass in den entscheidenden Augenblicken alles richtig lief. «Ich bin deshalb froh, dass der Bürgerrat grundsätzlich von den unhaltbaren Vorwürfen des klagenden Bürgers entlastet wird.»

Zeit wird knapp bis zum 1. Januar

Für die beiden Präsidenten heisst das nun, dass die Räte der Einwohner- und Bürgergemeinde mit Nachdruck die Arbeiten an die Hand nehmen müssen, um den Fusionsprozess voranzutreiben. Dabei sollen die von den Bürgern geäusserten Bedenken bestmöglich berücksichtigt werden.

Für Etienne Gasche ist zudem klar: «Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass keiner Bürgerin und keinem Bürger von Oekingen ein Nachteil aus der Fusion zur Einheitsgemeinde Oekingen erwachsen wird. Die Vereinigung zu einer Einheitsgemeinde ist ein Zusammengehen aus Positionen der Stärke».

Das Bundesgericht weist die Beschwerde nicht nur ab. Die Gerichtskosten von 1000 Franken werden dem Beschwerdeführer ebenfalls auferlegt.