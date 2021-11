Gelungener Versuch Die Emme-Rangerin wurde meist positiv aufgenommen und hat viel mit Erholungssuchenden gesprochen Positives Fazit zum Pilot-Rangerdienst an der Emme. Der Flussregenpfeifer hat ebenfalls profitiert und erfolgreich gebrütet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Iris Baumgartner an der Emme. Rahel Meier

Der letzte Sommer war durchzogen. Das Wetter eher mässig und Hochwasser verunmöglichte teilweise die Nutzung des Naherholungsgebietes entlang der Emme. Trotzdem ziehen die Verantwortlichen ein positives Fazit über den Rangerdienst, der als Pilotprojekt für den Kanton Solothurn entlang der Emme eingesetzt wurde.

«Wegen des Wetters war der Start eher gemächlich»,

so Rangerin Iris Baumgartner. «Ich wurde sehr gut aufgenommen und der grösste Teil der Gespräche die ich während meiner Arbeit geführt habe, waren freundlich und die Leute waren sehr interessiert.»

An 31 Tagen entlang der Emme im Einsatz

Baumgartners Job war es, die Erholungssuchenden im Umgang mit der Natur und auch mit Littering zu sensibilisieren und sie vor allem auch auf die Brutplätze des Flussregenpfeifers, aufmerksam zu machen. Diese waren von April bis Juli durch Absperrbänder markiert.

«Die Emme ist kein kantonales Naturreservat und wir wollen die Leute nicht von hier vertreiben. Der Rangerdienst hat keine Befugnisse, Leute wegzuweisen oder zu büssen»,

so Thomas Schwaller (Abteilungsleiter Natur und Landschaft, Amt für Raumplanung). Aber der temporäre und örtlich begrenzte Schutz der Brutplätze des seltenen Kiesbrüters sei wichtig.

Flussregenpfeifer an der Emme Marc Von Büren

Iris Baumgartner war an 31 Tagen, unter der Woche, oft aber auch am Wochenende, unterwegs. 67 Aufsichts- und Beobachtungsstunden kamen so zusammen. 1150 Personen hat sie in dieser Zeit entlang der Emme angetroffen. Nur gerade 47 Personen – was vier Prozent entspricht – haben dabei die Absperrungen missachtet.

Diese Beobachtungen bestätigt auch Patrick Frara (Präsident Natur und Vogelschutzverein Derendingen). «Die meisten haben die Absperrungen respektiert und fanden sogar, man könnte diese ganzjährig so lassen.» Frara war es auch, der den Flussregenpfeifer am häufigsten beobachtet hat.

«Sobald die Mitglieder des Vogelschutzvereins etwas gesehen haben, haben sie uns das gemeldet», meint Thomas Schwaller. So konnten die Behörden immer schnell reagieren. Dadurch war mindestens eine Brut erfolgreich.

Wenn der Flussregenpfeifer brütet ist er im Kies kaum zu erkennen. Patrick Frara

Pilotversuch wird weitergeführt und ausgeweitet

In einer Sache ist man sich im Amt für Raumplanung sicher: Der Pilotversuch mit Rangerin Iris Baumgartner soll nächstes Jahr weitergeführt werden. «Der Rangerdienst soll im nächsten Sommer zudem etwas mehr Stunden zur Verfügung haben», so Schwaller.

Neuer Lebensraum Neue Arten zu beobachten Die neuen Lebensräume entlang der Emme haben diesen ­Sommer diverse Vögel angezogen, die hier bisher nicht oder nur selten zu beobachten waren. So hat beispielsweise der Orpheusspötter im renaturierten Emmebett bei der ehemaligen Deponie Schwarzweg gebrütet. Beobachtet wurden zudem weitere Vögel wie Waldwasserläufer, Zwergschnepfe, Krickente, Nachtigall, Flussuferläufer, Dorngrasmücke, Neuntöter und Schafstelze. (rm)

Die Absperrungen und Informationstafeln werden im nächsten Jahr schon Anfang März hingestellt. «Diesen Frühling waren wir etwas zu spät dran. Der Flussregenpfeifer war schon fast hier und wir waren noch nicht ganz bereit», so Schwaller.

Kiesflächen bei der ehemaligen Deponie Rüti. Rahel Meier

Er ist sich sicher, dass der Druck in einem schönen Sommer vor allem auf die Kiesflächen bei der ehemaligen Deponie Rüti am grössten wird.

«Die Kiesinseln sind attraktiv für Erholungssuchende. Zugleich ist es aber auch genau der Ort, an dem der Flussregenpfeifer gerne brütet.»

Darum brauche es sicher Kontrollgänge. Ornithologe Patrick Frara unterstützt die Massnahmen des Kantons.

«Es ist wichtig, dass die Absperrungen früh da sind und dass klar ersichtlich ist, wo die sensiblen Bereiche sind, die nicht betreten werden sollten»,

damit die seltenen Vögel erfolgreich brüten können.

Der Pilot-Rangerdienst soll im kommenden Jahr auch auf den Weissenstein ausgeweitet werden. Das Aufsichtsgebiet liege dort in den beiden neuen Wildruhezonen und bei der neuen Bikestrecke.