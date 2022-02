Gelateria statt Günsberg Ende Saison ist Schluss: Gabi Fischer und Andreas Deola verlassen das «Hofbergli» Nach 12 Jahren kehren die beiden in ihre Heimat Schaffhausen zurück. Sie wollen es die letzten Jahre vor ihrer Pensionierung ein wenig ruhiger angehen lassen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Gabi Fischer und Andreas Deola im Winter 2017 vor dem «Hofbergli». Oliver Menge

Im Restaurant Hofbergli oberhalb Günsberg wird es Ende Oktober einen Wirtewechsel geben. Gabi Fischer und Andreas Deola, die die Bergwirtschaft vor zwölf Jahren als Pächter übernommen haben, werden in ihre Heimat, den Kanton Schaffhausen, zurückkehren und dort in einer Gelateria mitarbeiten.

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Fischer und Deola führen nicht nur das Restaurant Hofbergli. Im Sommer kümmern sie sich auch um rund 50 Rinder und pflegen und bewirtschaften die Weiden. Auch um die Schweine, die sie im September zu «Metzgete» verarbeiten, kümmern sie sich selbst.

Andreas Deola und Gabi Fischer vor 12 Jahren im Stall des Pachtbetriebes. Christoph Neuenschwander

«Wir haben vor zwölf Jahren die Chance erhalten, auf dem ‹Hofbergli› einen Traum zu verwirklichen. Vieles von dem, was wir uns gewünscht haben, ist in Erfüllung gegangen. Die Zeit hier oben hat uns sehr viel Schönes beschert – unter anderem auch den Kontakt zu vielen Gästen, die schätzen, was wir hier anbieten und wie wir das Restaurant führen. Dann natürlich die Umgebung, die Tiere, die Aussicht und die Weite, die gute Luft, die jungen und älteren Leute, die uns geholfen haben im Betrieb, mit ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung. Überhaupt die abwechslungsreiche Arbeit hier oben – das Drinnen und Draussen, die Höhen und die Tiefen.»

Andreas Deola in der Küche. Oliver Menge

Das schreiben die beiden in einer Mitteilung, die in Absprache mit dem Besitzer, vor allem an die Gäste ging. Gabi Fischer erklärt weiter:

«Wir haben in der Zwischenzeit beide ein Alter erreicht, in dem wir uns Gedanken über die Zukunft machen und uns überlegt haben, ob wir bis zu unserer Pensionierung hier bleiben können.»

Je länger sie sich mit dem Thema beschäftigt hätten, desto weniger war dies eine Option. «Wir haben nicht mehr die gleiche jugendliche Energie wie bei unserem Start und wir haben auch gewisse gesundheitliche Probleme», so Fischer.

Mit Vollgas in die letzte Saison

Bis Ende Oktober werden die beiden aber nochmals alles geben und wollen die letzte Saison gemeinsam mit den Gästen geniessen.

«Wir freuen uns aber auch auf die Zeit danach, in der wir wieder etwas mehr Freiraum auch für unsere Freundinnen, Freunde und unsere Familie haben.»

Das Hofbergli ist seit vielen Jahren im Besitz der Familie von Ruedi Fischer. Der Pachtbetrieb umfasst insgesamt 44 Hektaren (mit Weiden, Heuwiesen und Wald). Ruedi Fischer und sein Bruder Samuel betrieben gemeinsam eine GmbH mit zwei Betrieben in Bätterkinden und Utzenstorf, in denen vor allem Milchvieh gehalten wird. Ruedi Fischer meint:

«Ich suche nun neue Pächter für den Betrieb auf dem Berg.»

Je nachdem, wer sich bewerbe, könne die Lösung auch etwas anders aussehen, als heute. «Wir setzen sicher alles daran, dass das Restaurant weitergeführt wird», so Fischer auf Anfrage. Er habe mit der neuen Küche und der Heizung vor 12 Jahren auch einiges in das Gebäude investiert.

Was den Zeitpunkt der Übergabe der Pacht angeht, ist Fischer flexibel.

«Schön wäre es, wenn wir Ende Jahr schon jemanden hätten. Notfalls warten wir aber bis in den Frühling.»

Gabi Fischer würde sich jemanden wünschen, der einen ähnlichen Stil pflegt, den die Küche auf dem «Hofbergli» heute hat.

Hausgemacht und regional ist das Motto

Das Hofbergli ist vor allem ein Ausflugsrestaurant für Wanderer, aber auch Biker und ist nur zu Fuss oder mit dem Bike erreichbar. Heute ist die Speisekarte «klein, aber fein», es kommt fast ausschliesslich Hausgemachtes auf den Tisch.

Frischer Honig vom Berg. Oliver Menge

Eingekauft wird in der Region und wenn möglich aus biologischer Produktion. Die Spezialität von Gabi Fischer und Andreas Deola sind «heisse Chäsbergli», die nach einem Familienrezept zubereitet werden. Vergleichbar ist dies etwa mit «Malakoff» aus der Genferseeregion.

