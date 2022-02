Schon im Frühling soll an der Kreuzung Gerlafingenstrasse/Derendingenstrasse in Biberist ein provisorischer Kreisel erstellt werden. Dieser ist auch im Hinblick auf die Bauarbeiten an der Hauptstrasse in Derendingen wichtig.

Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr