Rosa Ryf aus Bellach ist 100 Jahre alt: Feier mit Brigit Wyss

Geburtstag Bellacherin Rosa Ryf ist 100 Jahre alt: Sie hat für alle ein Lächeln auf den Lippen In Bellach, in ihrer Wohnung in den Grederhöfen, feierte Rosa Ryf den 100. Geburtstag mit ihrer Familie und Frau Landammann Brigit Wyss. Urs Byland / mgt Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Die Geburtstagsgesellschaft (von links): Gemeindepräsidentin Lea Schluep, Nichte Rosemarie Bobst, Enkelin Carmen Franz, Staatsschreiber Andreas Eng, Geburtstagskind Rosa Ryf, Frau Landammann Brigit Wyss und Standesweibel Fritz Unternährer. Hanspeter Bärtschi

Wer im Kanton hundert Jahre alt wird, dem ist ein grosser Bahnhof gewiss. So auch Rosa Ryf, die sich über den Besuch von Frau Landammann Brigit Wyss, Gemeindepräsidentin Lea Schluep, Staatsschreiber Andreas Eng und Standesweibel Fritz Unternährer freuen durfte. Sie empfing ihre Gäste in der eigenen Wohnung in Bellach, wo sie immer noch selbstständig lebt.

Die wache Frau, die ihre Mitmenschen fast immer mit einem Lächeln beglückt, wie am Geburtstagsfest zu erfahren war, wurde beim hohen Besuch von ihrer Nichte Rosemarie Bobst sowie ihrer Enkelin Carmen Franz unterstützt. Während des Besuchs erzählte die Jubilarin von ihren Erinnerungen, die auch in ihrem Lebenslauf auftauchen.

Ein Welschlandaufenthalt gehörte dazu

1923 erblickte Rosa Müller in Riedholz das Licht der Welt als Tochter von Anna Bietenharder und Othmar Müller. Nach fünf Jahren zogen sie in ein neues Heim nach Bellach, wo ihr Bruder Othmar 1928 zur Welt kam. Später erwarben die Eltern in Oberdorf ein Haus. Rosa und Othmar wuchsen dort auf und besuchten die Schule in Oberdorf.

Nach der Schulzeit wollten die Eltern, dass Rosa eine Lehre absolviert. Doch es war Kriegszeit und daher schwer, eine geeignete Stelle zu finden. Nach Absprache mit einer Tante entschied sie sich zu einem Welschlandaufenthalt. So lernte sie die französische Sprache in St.Aubin am Neuenburgersee.

Nach einem Jahresaufenthalt absolvierte sie eine Lehre in einem Herrenmodegeschäft in Solothurn als Verkäuferin. Da sie dieser Beruf nicht befriedigte, besuchte sie nach der Lehre Kurse für allgemeine Büroarbeiten.

Brigit Wyss beglückwünscht Rosa Ryf. Hanspeter Bärtschi

Im Sommer 1943 heiratete sie Hans Ryf. Sie wohnten in Bettlach an der Grenchenstrasse. 1945 wurde ihre Tochter Jeannette geboren und nach acht Jahren ihr Sohn Hanspeter.

Eine Bergtour als besonderes Erlebnis

Zu den Leidenschaften von Rosa Ryf gehörten die Natur, das Wandern, das Zelten, die Musik und der Gesang. Als ihr Sohn Hanspeter noch in Selzach in der Bezirksschule weilte, organisierte der Lehrer eine Bergtour (La Haute Route) von Chamonix nach Saas Fee, an der sie auch teilnehmen durfte. «Das war ein grosses Ereignis», erzählt sie, «im Hochgebirge eine Woche lang von Hütte zu Hütte wandern.»

Auf Wunsch ihres Ehemanns wurde im sonnigen Wallis 1984 ein Chalet gebaut, in dem das Ehepaar über 30 Jahre wohnte. Leider starb Ehemann Hans am 17. Januar 2003. Rosa Ryf-Müller und ihr Sohn Hanspeter blieben noch im Wallis, bis ihnen die Arbeit im und ums Chalet zu viel wurde. Sie vermieteten es und fanden in Bellach ein neues Zuhause.

