Luterbach: Familie Zukanovic lädt ins Restaurant Rössli

Gastronomie Luterbach: Im «Rössli» setzt man sich wieder gerne an den gedeckten Tisch Das Restaurant Hotel der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde ist umgebaut. Betriebsgesellschaft und Pächter laden zur offiziellen Eröffnung. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Richard Schwaller, Präsident der Betriebsgesellschaft Rössli GmbH, und Pächterin Antonia Zukanovic sind überrascht, wie gut der Betrieb angelaufen ist. Urs Byland

Nun soll das «Rössli» wieder unbeschwert springen. Das Restaurant im Zentrum von Luterbach wurde von der Pächterfamilie Zukanovic bereits anfangs Mai geöffnet. Gefeiert werden soll die offizielle Eröffnung aber erst am kommenden Sonntag.

«Wir hatten Lieferschwierigkeiten. Die letzteen Möbel sind erst vor einer Woche eingetroffen», begründet Richard Schwaller, Präsident der Betriebsgesellschaft, die Verzögerung. Mit den Möbeln wird der angekündigte Umbau abgeschlossen, für den die Rössli GmbH 150'000 Franken aufgewendet hat. «Man erkennt das Rössli nicht wieder.»

Die GmbH wird zu gleichen Teilen von der Gemeinde Luterbach und der Bürgergemeinde Luterbach gehalten. Beide haben je 45 Anteile à 10'000 Franken, sprich je 450'000 Franken.

«Das lange Warten hat sich gelohnt»

Das lange Warten auf die richtigen Pächter habe sich gelohnt, erklärt Schwaller. «Wir standen politisch unter Druck, endlich eine Lösung präsentieren zu können. Aber wir wollten nicht wieder reinspringen, nur damit der Druck nachlässt.» Man habe aktiv gesucht und mit einigen Interessenten Kontakt gehabt.

Nun biete das «Rössli» nach dem Umbau, was er sich für das Restaurant Hotel so sehnlichst gewünscht habe. «Eine schöne Ambiance, eine gute Küche und freundliche Bedienung.» Der angelaufene Betrieb habe sich bewährt. «Ich habe nur positive Rückmeldungen erhalten. Das Preis-Leistungsverhältnis finde ich sehr gut», so Schwaller. Das Hotel ist bereits stark ausgelastet und die Küche halte das, was man sich von der neuen Pächterfamilie Zukanovic versprochen habe. Die Familie wirtet bereits im «National» in Langendorf und hat sich dort einen guten Namen gemacht.

Die Farben Rost und Gold bestimmen die Ambiance

Und auch der unterteilbare Saal wird bereits rege genutzt für Anlässe und Sitzungen. Im Saal findet sich auch eine vom Veredler Sandro Scalise (Rothrist) gestaltete Wand, die die Farben Rost und Gold, die sich im ganzen Restaurant durchziehen, aufnimmt.

Richard Schwaller hofft darauf, dass man auch regional wieder vom «Rössli» spricht. Er jedenfalls habe bereits festgestellt, dass das «Rössli» wieder vermehrt von älteren Damen und Herren besucht werde. Am Sonntag wird zwischen 15 und 17 Uhr Bier ausgeschenkt und eine Wurst gibt es auch dazu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen