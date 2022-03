Gastronomie Eine neue Pizzeria für Recherswil: Ins alte Postgebäude zieht ein Take-away Die Tiptop Pizzeria möchte im ehemaligen Postgebäude in Recherswil eine neue Filiale eröffnen. Das Baugesuch lag bis zum 10. März bei der Gemeinde auf. Enya Kopp Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Im einstöckigen Teil des Gebäudes soll das Restaurant einziehen. Hanspeter Bärtschi

Ein Take-away im Postgebäude. Was vorerst ungewöhnlich klingt, soll in Recherswil bald zur Tatsache werden. Die Tiptop Pizzeria plant derzeit, das ehemalige Quartier der Post in ihr neues Restaurant umzubauen. Zwischen Planung und Umsetzung stehen momentan nur noch einige Bewilligungen, auf die man warten muss.