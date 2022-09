Dschingis Mongolian Barbecue in Zuchwil eröffnet wieder

Gastronomie «Dschingis Mongolian Barbecue» – die Erlebnisgastronomie mit Jurten ist zurück in Zuchwil Nach einem Jahr Pause wird das Restaurant an der Hauptstrasse wieder eröffnet. Das gefällt auch den Gästen im Hotel, das im gleichen Gebäude betrieben wird. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Kurz vor der Wiedereröffnung: das Dschingis Mongolian Barbecue-Restaurant in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Vor rund 30 Jahren wurde in Zuchwil ein ganz spezielles Restaurant eröffnet: das «Han – Mongolian Barbecue». Aus konzeptionellen Gründen wechselte dann der Name 2015 auf «Dschingis Mongolian Barbecue» – was aber nichts am Angebot änderte. Denn beide Namen stehen für Erlebnisgastronomie, welches ein Stück weit auf einem Selbstbedienungsprinzip basiert und doch ganz anders ist.

Die Idee: der Kunde stellt sich am Buffet einen Teller mit Fleisch, Fisch oder Gemüse sowie anderen Beilagen zusammen – alles roh. Die Auswahl ergänzt er mit Marinaden und lässt dann alles von den Köchen auf Grillplatten gar kochen. Ein System, das besticht, kann doch der Kunde selber wählen, wovon wie viel auf den Teller soll.

Effort von allen Seiten erbracht

Dieses System funktionierte am Standort Zuchwil bis 2021 gut – danach stellte das «Dschingis Mongolian Barbecue» den Betrieb pandemiebedingt ein. Nicht nur den Gästen fehlte dieses Angebot, sondern auch dem Partner am zweiten Standort Liebefeld eröffnete sich eine Lücke.

Diese Lücke kann nun aber, etwas mehr als ein Jahr nach der Schliessung, bereits wieder gefüllt werden. Was Martin Stadler, Inhaber des Standortes Liebefeld, sehr freut: «Dank eines Efforts unsererseits zusammen mit dem Hotel im selben Gebäude öffnet das Dschingis-Restaurant am Freitag, 16. September an der Hauptstrasse 55 in Zuchwil wieder seine Türen.»

Gute Neuigkeiten

Aus gastgeberischer Warte ging dem «K-Business Hotel & Apartments» nämlich mit der Schliessung des Restaurants ein wichtiger Partner verloren. Einerseits brachte das stets gut besuchte Restaurant nämlich Hotelgäste in die Region, andererseits konnten die Hotelkunden sozusagen «inhouse» von einem spannenden Essangebot profitieren. Der Standort Zuchwil wird darum neu in Form einer Franchise-Zusammenarbeit unter neuer Leitung geführt.

Sorge macht Martin Stadler aktuell noch die personelle Situation:

«Uns geht es wie vielen anderen Gastronomie-Betrieben: Wir suchen dringend motiviertes Küchenpersonal.»

Gute News gibt es hingegen für all die früheren – und natürlich auch die zukünftigen Gäste: Mit der Eröffnung des Restaurants sind die vermissten Jurten wieder im Restaurant zu finden. Und Martin Stadler hat noch weiter gute Neuigkeiten: «In Zukunft möchten wir gerne auch Aussensitzplätze anbieten können. Diese sind in Planung – und wenn alles gut läuft, können wir diese ab dem kommenden Sommer anbieten.»

