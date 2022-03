Gastronomie Das Wirtepaar Zukanovic führt bald zwei Restaurants: Zum «National» in Langendorf kommt noch das «Rössli» in Luterbach Das Restaurant der Einwohner- und der Bürgergemeinde Luterbach steht seit Jahren leer. Nun werden Antonija und Amir Zukanovic vom «National» in Langendorf zusätzlich das «Rössli» übernehmen. Urs Byland Jetzt kommentieren 04.03.2022, 14.06 Uhr

Die Familie Zukanovic mit (von links) Valerie, Antonija, Amelie, Amir und Pflegesohn Sebastian Müller bleibt im «National» in Langendorf und übernimmt zusätzlich das «Rössli» in Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Lange Zeit stand das Restaurant Rössli in Luterbach leer. Letztmals wurden dort im Herbst 2019 Gäste bedient. Das Restaurant gehört je zur Hälfte der Einwohner- und der Bürgergemeinde Luterbach. Nun haben die Bemühungen, neue Pächter zu finden, zum Erfolg geführt, wie die Betriebsgesellschaft Rössli GmbH im «Azeiger» in einem Inserat ausführt.

«Mit Antonija und Amir Zukanovic, bekannt vom Restaurant National in Langendorf, konnte ein kompetentes und engagiertes Wirtepaar für unser Rössli gefunden werden», schreibt Richard Schwaller, Präsident der Betriebsgesellschaft, im Inserat. Es ist ungewöhnlich, dass ein Besitzer eines Restaurants gleich selber aktiv informiert. «Der Druck und das Interesse aus der Bevölkerung waren eben gross», begründet Urs Rutschmann, der als Vertreter der Einwohnergemeinde in der GmbH ist.

«Es war ein spontaner Entscheid»

Er war es auch, der den Kontakt zur Familie Zukanovic hergestellt hat. «Herr Rutschmann besucht das National öfters und hat uns bei Gelegenheit einmal gefragt, ob wir nicht auch noch das ‹Rössli› übernehmen wollten», erklärt Amir Zukanovic. «Es war ein spontaner Entscheid. Wir haben nicht aktiv gesucht.» Aber das «Rössli »sei eine verlockende Gelegenheit. «Das Haus hat eine gute Lage und ist in einem guten Zustand. Das bietet eine günstige Ausgangslage für die Pacht.»

Antonija Zukanovic, die im «Rössli» in Nennigkofen ihre Lehre absolvierte, und Amir Zukanovic, der in Basel in einem Hotel lernte, werden künftig zwei Häuser führen. In Luterbach wollen sie ähnlich wirten wie im «National». «Unser Angebot in Langendorf hat sich etabliert.»

Betriebsgesellschaft erhält Darlehen für Umbau

Einzig die Atmosphäre im «Rössli» entspreche nicht ihren Vorstellungen. «Wir werden das Innere sanft renovieren lassen.» Dabei werden Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde helfen. Die Betriebsgesellschaft hat ein Darlehen von 100'000 Franken dafür erhalten. Die Wiedereröffnung ist für den 1. Mai geplant. Zweieinhalb Jahre nach der Schliessung.

Rückblick Die letzte Pacht des Rössli endete im September 2019 vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt mit einem Vergleich der Parteien. Damals wurde eine lange Auseinandersetzung zwischen der damaligen Wirtin und der Betriebsgesellschaft im letzten Moment gütlich beendet. Die lange Wartezeit bis zur erneuten Pachtvergabe dürfte auch der Pandemie und der damit verbundenen, unsicheren Situation geschuldet sein.

