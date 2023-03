Fusionen im Bucheggberg: Unterramsern, Messen, Buchegg?

Fusionen im Bucheggberg Eine Gemeindefusion? In Unterramsern beschäftigt man sich intensiv damit – und ist offen für alle möglichen Lösungen Als Erstes will sich der Gemeinderat Unterramsern mit den direkten Nachbarn Messen und Buchegg austauschen. Eines ist aber schon jetzt klar: Man will sich als gleichberechtigter Partner präsentieren. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.03.2023, 11.30 Uhr

In Unterramsern diskutiert man über eine mögliche Fusion. Bild: Archiv

Unterramsern ist mit rund 220 Einwohnerinnen und Einwohnern eine der kleinsten Gemeinden im Kanton Solothurn. Man macht sich deshalb Gedanken darüber, ob eine Fusion sinnvoll wäre, und wenn ja: mit welchen Partnern. Der Gemeinderat Unterramsern hat an der letzten Gemeindeversammlung den Auftrag erhalten, Fusionsabklärungen zu starten. Und es wurde auch ein Kredit dafür gesprochen.

Die Nachbargemeinden Messen und Buchegg haben schon vor längerer Zeit kommuniziert, dass sie einer Fusion gegenüber offen wären. Der Gemeinderat Unterramsern lädt deshalb je eine Delegation aus den beiden Gemeinden zu einem Arbeitsessen ein. Der Einladung liegt ein Stichwortkatalog bei, über den man gerne diskutieren würde. Gemeindepräsident Markus Menth:

«Für uns steht der informelle Gedankenaustausch im Vordergrund.»

Markus Menth, Gemeindepräsident Unterramsern. Michelluethi.ch

Es gehe darum herauszufinden, wie eine Fusion aussehen könnte und welche Möglichkeiten Unterramsern überhaupt hat. Menth: «Wir wollen ein gleichberechtigter Partner sein. Was gar nicht geht, ist, dass wir sozusagen übernommen würden.» Unterramsern kann sich zudem auch vorstellen, sich einer «Grossgemeinde Bucheggberg» anzuschliessen, und ist offen für Gespräche mit weiteren Gemeinden.

Messen ist offen für eine Diskussion

Der Gemeinderat Messen nimmt gerne am Arbeitsessen teil. Man hat sich an der letzten Gemeinderatssitzung über den Stichwortkatalog der Gemeinde Unterramsern ausgetauscht und eine gemeinsame Haltung definiert. Gemeindepräsident Bernhard Jöhr, der schon mehrere Fusionen begleitet hat, würde es als optimal ansehen, wenn eine Fusionsabstimmung Ende 2024 durchgeführt und eine allfällige Fusion mit Beginn der neuen Legislatur im Jahr 2025 erfolgen würde.

Zu früh für die Grossgemeinde Bucheggberg

Ein Kernteam und ein Steuerungsausschuss – besetzt mit Gemeinderatsmitgliedern aus den beiden Gemeinden – könnte ein Fusionskonzept erarbeiten und die nötigen Meilensteine definieren. Für Jöhr und den Gemeinderat Messen wäre es selbstverständlich, dass Unterramsern im neuen Gemeinderat mindestens in der ersten Legislatur fix vertreten ist. Jöhr: «Das Know-how über die Gegebenheiten vor Ort muss in den Gemeinderat, aber auch in die Bau- und in die Umweltkommission fliessen.»

Für Messen kommt aber nur eine Fusion mit Unterramsern infrage. Für eine Grossgemeinde Bucheggberg sei es noch zu früh. Bernhard Jöhr: «Darüber unterhalten wir uns schon länger. Aber wir sind der Meinung, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist.» Zudem würden Lüterkofen-Ichertswil und Lüsslingen-Nennigkofen sich wohl anderweitig orientieren.

Buchegg hält die Türe für alle offen

Die Gemeinde Buchegg steht zurzeit mitten im Fusionsprozess mit Lüterswil-Gächliwil. Gemeindepräsidentin Verena Meyer erklärt auf Anfrage:

«Dieser Prozess ist weit fortgeschritten. Den können und wollen wir zurzeit nicht stoppen.»

Buchegg habe aber immer kommuniziert, dass die Gemeinde offen sei für weitere Fusionen. In diesem Sinne werde man sich gerne mit den Vertretern der Gemeinde Unterramsern treffen und sich über die beidseitigen Ideen und Vorstellungen austauschen.

