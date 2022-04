Für eine freie Schweiz Er sorgte 1939 für Furore: Zuchwils Dorfheld Pius Jeger ist kaum bekannt Im Riverside in Zuchwil wird ein Platz nach Pius Jeger benannt. Er zerschmetterte 1939 ein Hitlerbild im Büro seines Direktors. Alfons Vitelli und Urs Byland Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Links Kilian und Max Schär, Söhne der Witwe Anna Maria Schär- Sigrist, rechts Pius Jeger. Zvg

Pius Jegers Name wird im neuen Zuchwiler Quartier Riverside einen Platz zieren. Mit seiner Courage, ein Hitlerbild im Direktionsbüro der Waffenfabrik von der Wand zu reissen und in tausend Stücke zu zerschmettern, trug der Mechaniker Pius Jeger dazu bei, die Bevölkerung aufzurütteln und sich gegen die immer dreister werdenden nationalsozialistischen Umtriebe in Dorf und Fabrik zu wehren.

Gottfried Keller hätte seine lobende Freude an ihnen gehabt: «Keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, selber vor die Haustüre zu treten und nachzusehen, was es gibt.» Der Pius-Jeger-Platz soll die Erinnerung an den Dorfhelden von Zuchwil wachhalten.

Die Geschichte

1939 ist in Deutschland Hitler an der Macht, Österreich hat er schon «heim ins Reich» geholt. Die Schweiz war umzingelt von Nazi-Deutschland und

dem faschistischen Italien. In der Schweiz sind dutzendweise nazifreundliche Organisationen am Werk, die vorerst arglosen Eidgenossen zu verunsichern und das Land zu untergraben. Die Schweiz war zweigeteilt: Die einen wollten unbedingt den Anschluss an Hitler-Deutschland vollziehen und die andern lehnten ein derartiges Ansinnen schroff ab.

Pius Jeger gehörte jener Gruppe an, die für die weiterhin freie Schweiz kämpfte. Er war Mechaniker in der Waffenfabrik, die damals zur Deutschen Rheinmetallgruppe gehörte und beobachtete mit Argwohn das immer frecher werdende Treiben von Nazifreunden im Dorf und am Arbeitsplatz. Er stellte seinen Vorgesetzten zur Rede wegen des Hitlerbilds in seinem Büro und verlangte mutig dessen Entfernung.

Sein Chef war ein eifriger Hitlerverehrer. Als Werkführer konnte er, vom Direktor geduldet, schalten und walten, wie er wollte: Nazis wurden angestellt, Schweiztreue verloren ihre Stelle. «Los Jegerli, no bevor der Hitler vo dere Wang obenabe flügt, flügsch du zur Buden uus.»

Die Aktion

So geschah es. Pius Jeger verlor die Stelle. Am letzten Arbeitstag erschien er «gsunntiget» (in Anzug und Krawatte), holte den letzten Zahltag ab, stieg im Büro seines Widersachers aufs Pult, riss das gehasste Hitlerbild von der Wand und schlug es die Treppe hinunter in tausend Stücke.

Er erregte mit dieser Aktion in der Region grosses Aufsehen, so dass Ammann Emil Sutter, Gemeindeschreiber Otto Bucher und der Gemeinderat fanden: «Jetz miösse mer öppis mache.» Sie verfassten eine an den Regierungsrat gewandte Resolution und riefen die Bevölkerung zu einer Kundgebung zusammen.

Die Resolution «... Die heutige Versammlung bekundet ihren festen Willen, ausländische Ideen, welche mit unserer Verfassung in Widerspruch stehen und geeignet sind, die Freiheit und Unversehrtheit unseres Landes zu untergraben, mit allen Mitteln zu bekämpfen und jede nationalsozialistische Betätigung oder ähnliche Bestrebungen in Zuchwil

nicht mehr zu dulden.»

(Abschrift des letzten Satzes)

Die denkwürdige Versammlung fand am 23. März 1939 in der total überfüllten Pisoni-Turnhalle statt und schrammte an einer Katastrophe vorbei, weil anwesende Nazis den Verlauf der Kundgebung zu stören versuchten. Lehrerschaft und Männerchor stimmten die Landeshymne an und alle sangen mit: «Rufst du mein Vaterland.» Der Tumult legte sich und die Versammlung nahm ein ordentliches Ende.

Im «Schweizer Spiegel» und in der Broschüre «Zuchwil, Spiegelbilder eines Wasserämter Dorfes» (bei der Gemeindeverwaltung Zuchwil erhältlich), kann die ganze Geschichte unter dem Titel «Die Männer von Zuchwil», wie eine Gemeinde unschweizerischer Umtriebe Meister wurde, nachgelesen werden.

Das Nachspiel

Pius Jeger wurde von seinem Chef wegen Sachbeschädigung eingeklagt und zu einer Busse von 80 Franken verurteilt. Die Arbeiterschaft der Waffenfabrik sammelte solidarisch Geld. Die Hitlerfreunde, die die Versammlung zu stören versuchten, bezogen auf ihrem Heimmarsch eine Tracht Prügel.

Die Täterschaft (vor allem Bauern und ihre Söhne, «Manne wie Tanne» halt) war bekannt. Sie wurde vor den Richter gezerrt und zu saftiger Busse verurteilt. Das wirft die Frage auf: Über diese Gerichtsurteile sollten doch noch Akten bestehen?

Schlechte Quellenlage Der Grenchner Bezirkslehrer und historisch Interessierte German Vogt schreibt: «Es ist ein Hinweis auf die schlechte Quellenlage nötig. Über das Leben und Treiben der Nationalsozialisten und Faschisten in unserem Kanton existieren keine Akten der Politischen Polizei des Kantons Solothurn 1939-1945 mehr. Diese wurden samt und sonders vernichtet». Ich schliesse daraus, dass auch die Spuren der Nazigegner verwischt und gelöscht wurden. Zum Schutz jener Standhaften die unsichtbar gemacht wurden, falls doch noch alles schieflaufen sollte mit der Schweiz? Unter dem Decknamen «Operation Tannenbaum» lag der Angriffsplan zur Eroberung der Schweiz, von den Generälen Hitlers ausgearbeitet, in einer Schublade in Berlin jedenfalls schon bereit.

Wer ist Pius Jeger?

Den Versuchen von Alfons Vitelli, Pius Jeger ausfindig zu machen, war wenig Erfolg beschieden. Er fand heraus, dass Jeger 1939 etwa 45 Jahre alt war, dass er eine Familie hatte, drei Stiefkinder, ein Haus und dass er wahrscheinlich Gewerkschafter war. Auf den Aufruf im «Zuchler Kurier» meldete sich ein Informant, der sich als Stiefenkel von Pius Jeger entpuppte.

Er konnte mit Stammbaum und vielen Fotos seinen Stiefgrossvater Vitelli näherbringen, aber eigentliche Eckdaten wie Geburtsdatum, Namen der Eltern, Ausbildung, ob er wirklich mit Anna Maria Schär-Sigrist, die drei Söhne in die Ehe brachte, verheiratet war, Eckdaten, die zu einem Lebenslauf gehören, konnte er nicht beibringen. Fazit: Zuchwil hat zwar einen Winkelried, kennt ihn aber nur lückenhaft.

Waffenfabrik Solothurn. Zvg

