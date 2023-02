Demonstration: Daniele Ganser hält in Biberist Vortrag zu Ukraine

Demonstration geplant Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser hält in Biberist einen Vortrag zur Ukraine – Ukrainer und Betroffene wollen vor seinen Theorien warnen Historiker Daniele Ganser wird kritisiert, er verbreite Verschwörungstheorien in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Am Donnerstagabend wird er in der Biberena in Biberist auftreten. Eine Gruppe hat davor eine Demonstration organisiert, die vor allem informieren soll. Sophie Deck 02.02.2023, 15.29 Uhr

Die Biberena in Biberist. Hier wird Daniele Ganser heute Abend einen Vortrag zum Ukraine-Krieg halten. Auch die Demonstration wird hier stattfinden.

Er ist Historiker und Publizist – und Verschwörungstheoretiker: Der Schweizer Daniele Ganser wird heute Donnerstagabend in der Biberena in Biberist einen Vortrag zum Ukraine-Krieg halten. Titel: «Warum haben wir Krieg in Europa?»

Daniele Ganser während eines Vortrages im Ostra-Dome in Dresden 2020.

Ganser verbreitet seit Jahren Verschwörungstheorien durch Bücher und Vorträge, unter anderem zu Corona, 9/11 und zum Krieg in der Ukraine. Er ist in der Schweiz, Deutschland und Österreich bekannt. Seine Theorien werden nicht anerkannt, da sie nicht wissenschaftlichen Standards genügen.

«Ganser wagt sich in der Öffentlichkeit mit Spekulationen auf die Äste hinaus, die aus wissenschaftlicher Sicht problematisch sind», sagte Geschichtsprofessor Caspar Hirschi von der Universität St.Gallen 2017 in der «NZZ».

Ukrainer und Betroffene möchten informieren

Zum Ukraine-Krieg ist Gansers Hauptthese, dass der Westen und die Nato Russland provoziert hätten, die Ukraine anzugreifen. Obwohl er sagt, der Einmarsch der Russen sei ein Fehler, schreibt er der Nato die Hauptschuld zu.

Um dem etwas entgegenzusetzen, hat eine Gruppe eine bewilligte Demonstration zwei Stunden vor dem Vortrag in Biberist organisiert. Zu der Gruppe gehören Mitglieder des Ukrainischen Vereins in der Schweiz, Ukrainer sowie persönlich von Gansers Theorien betroffene Menschen. Sie werden sich ab 17.30 Uhr vor der Biberena einfinden, um Flugblätter zu verteilen und mit Besuchern zu reden.

«Uns ist klar, dass wir Menschen, die schon ‹Gansianer› sind, vermutlich nicht vom Gegenteil überzeugen können. Uns geht es mehr um die Leute, die vielleicht einfach mal in einen Vortrag reinhören wollen und noch nicht die ganzen Hintergründe kennen», sagt Marc Lindt, Sprecher der Demonstration und Mitglied des Ukrainischen Vereins in der Schweiz. Es werden ungefähr 50 Leute an der Demonstration teilnehmen, schätzt er.

Keine Demo mit Megafon und Transparenten

Neben Flugblättern und Gesprächen bieten die Demonstrierenden Tee an. Es sei nicht eine Demo mit Megafon und vielen Transparenten, sagt Lindt. Es könnte schon sein, dass der eine oder andere ein Transparent mitbringe, aber: «Auf zu plakative Aussagen möchten wir verzichten.»

Besucherinnen und Besucher des Vortrags sollten dafür sensibilisiert werden, dass «Ganser die Wahrheit nicht gepachtet hat», so formuliert Lindt. Ganser aberkenne der Ukraine eine eigene Meinung und stelle es so dar, als wäre das Land einfach zwischen die Nato und die Russen geraten. Das sei so nicht richtig.

Ganser nutze mit seinen Theorien Leute aus, die leicht dafür empfänglich sind, um Geld zu machen. «Das finden wir schlimm. Deswegen möchten wir informieren – sanft und friedlich», sagt Lindt.

Die Kantonspolizei Solothurn wird bei der Demonstration anwesend sein. Aus sicherheitstechnischen Gründen geben sie keine Informationen zu allfälligen Vorkehrungen. Auch die Biberena ist über die Demonstration informiert und bittet Besucher des Vortrags in einer Mail um Geduld, falls Strassen versperrt sind und darum, sich ruhig und friedlich zu verhalten.

Daniele Ganser, der sich selbst als «Friedensforscher» bezeichnet, wird 2023 in der Schweiz noch weitere Vorträge zum Ukraine-Krieg halten. Auch bei diesen möchten der Ukrainische Verein in der Schweiz und dessen Gleichgesinnte gegen ihn ein Zeichen setzen.