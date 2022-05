Zuchwil: Industrielle Fertigung von Brötchen für McDonald's

Solothurner Firma Wer in einen Burger von McDonald's beisst, isst immer auch ein Brötchen, das in Zuchwil produziert wurde «Noch heisser, saftiger und frischer»: McDonald's will die Qualität seiner Burger verbessern. Wenn es um die Brötchen der Burger geht, mischt eine Solothurner Firma mit. Die Fortisa AG produziert in Zuchwil und beliefert schweizweit alle McDonald’s-Filialen. 100 Millionen Stück sind es pro Woche. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.05.2022, 11.00 Uhr

Auf dem Laufband: Die klassischen Buns für die Burger von McDonald’s. José R. Martinez

Ein Rezept suchen, die Bestandteile zu einem Teig zusammenmischen, diesen etwas stehen lassen, ihn dann gut kneten, das Brot formen, allenfalls noch mit etwas Speziellem wie beispielsweise Sesam bestreuen, backen, auskühlen lassen und dann essen.

Was im Privathaushalt funktioniert, macht auch die Fortisa AG in Zuchwil. Allerdings im ganz grossen Stil: Hier werden rund 30'000 Softbrötchen – in Neudeutsch «Buns» – pro Stunde produziert und das während 24 Stunden pro Tag und sechs Tage die Woche. Pro Jahr sind das dann 100 Millionen Stück.

Jedes Brötchen in einem Burger von McDonald's kommt aus Zuchwil

Die Fortisa AG ist die einzige Industriebäckerei in der Schweiz, die auf die Produktion von Buns spezialisiert ist. Seit mehr als 30 Jahren ist sie zuständig für die Herstellung der Softbrötchen – in Neudeutsch «Buns» – die McDonald’s Schweiz für seine Burger-Kreationen verwendet.

Seit dem Jahr 2000 werden auch andere Abnehmer wie Restaurants oder Grossverteiler beliefert. In der Öffentlichkeit ist die Firma kaum bekannt: Ihren Namen findet man nirgends auf den Produkten, die ausgeliefert werden.

Vincent Lebet: CEO der Fortisa AG zeigt die Industriebäckerei. José R. Martinez

Vincent Lebet ist seit 2013 CEO der Fortisa AG. Er ist Lebensmittel-Ingenieur und hat sich in seiner ganzen Karriere mit Getreide und Backwaren beschäftigt. So war der Einstieg in die Fortisa, einem gut positionierte KMU mit familiärer Grösse, der perfekten Schritt, wie er sagt.

Er weiss genau, wie ein Bun aussehen muss: Feinporig und schön weich. Zwar bietet die Fortisa AG heute 59 Sorten Buns an. Dazu kommen auch «Hardrolls», für Sandwiches, und Ciabatta-ähnliche Brötchen. Am häufigsten werden aber nach wie vor die Buns für die drei klassischen Burger von McDonald's, beispielsweise den Big Mac, produziert.

Dabei hat jeder Bun das exakt gleiche Gewicht, die Sesambestreuung muss 19 Prozent Abdeckung ausmachen, auch die Höhe von 46 Millimeter ist definiert und geschnitten werden die Brötchen bei exakt 19 Millimetern.

Diesen Weg machen die Buns in der Produktion. José R. Martinez

Eine einzige kleine Abweichung im Produktionsprozess habe grosse Auswirkungen, erklärt Lebet:

«Dass wir es tagtäglich schaffen, alle Brötchen genau gleich aussehen zu lassen, das ist unsere grosse Herausforderung.»

Neue Produkte oder Anpassungen würden immer in engem Kontakt mit den Kunden entwickelt. Auch bei der Fortisa spüre man aktuelle Trends. Das Biolabel beispielsweise sei im Detailhandel vermehrt gefragt. Und Restaurants würden gerne auch zu Spezialbrötchen greifen: Schwarz eingefärbte beispielsweise. Eher weniger gefragt sei aber Vollkorn, obwohl es angeboten wird.

Für neue Sorten gebe es zwei Wege. Die Fortisa entwickle selbst neue Buns und lasse die Kunden dann testen. Oder die Kundschaft habe Wünsche, die dann in der Industriebäckerei umgesetzt werden.

Zusammenspiel zwischen Bäckerei und Restaurant

So sei es auch zur Verbesserung des Brötchens für McDonald's gekommen. Dass der Burger länger heiss bleibt, wie McDonald's neuerdings wirbt, habe aber auch damit zu tun, dass die Firma ihre Abläufe in den Restaurants verändert habe. Jeder Burger werde frisch zubereitet, das Brot kurz vor dem Servieren getoastet. Den Burger für kurze Zeit stehen zu lassen, wie das früher durchaus üblich war, gehe heute nicht mehr.

Das Brötchen ist das eine, aber auch das Toasten ist wichtig, damit der Burger schön heiss und saftig ist. Vincent Lebet macht es vor. José R. Martinez

Lebet weiss viel über die Produktion zu erzählen: Er betrachtet seine Buns sorgfältig und liebevoll. Und meint:

«Sicher. Ich esse gerne ab und zu einen Burger bei McDonald’s.»

Unter Vincent Lebet wurde die Produktion in den letzten Jahren komplett modernisiert. Dafür gebe es mehrere Gründe. Die Maschinen seien teilweise in die Jahre gekommen. Mit der Modernisierung habe man zudem diverse Bereiche automatisiert und die Arbeitssicherheit verbessert.

Nicht zuletzt gehe es auch um «Food Safety», Sicherheit bei der Produktion von Lebensmitteln, vor allem auch in Sachen Hygiene. Lebensmittel zu produzieren sei eine heikle Sache und das Risiko von Verunreinigungen allgegenwärtig. Mit den neuen Maschinen werden die neusten Hygienevorschriften erfüllt.

Vom Lebensmittelingenieur bis zum Ungelernten

60 Personen arbeiten für die Fortisa AG, die an der Langfeldstrasse in Zuchwil zu Hause ist. An den Produktionslinien sind das häufig angelernte Leute, einige seien spezialisiert und würden immer die gleichen Arbeiten verrichten. Andere können in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Dazu kommen aber auch gelernte Bäckermeister und Lebensmittelingenieure, die neue Produkte kreieren oder bestehende verbessern.

Zudem brauche es in der Firma auch Techniker, Mechaniker, Elektriker, Automatiker und Programmierer. Sie sind zuständig für den Unterhalt und die Reparaturen des Maschinenparks.

Krieg und Krisen sind spürbar

Auch für die Fortisa werden die Grundprodukte für die Produktion zurzeit teurer. Dabei ist die Firma in einer günstigen Position, sie produziert grösstenteils mit Schweizer Produkten. Sie verbraucht jährlich rund 4500 Tonnen Weizenmehl, das nach IP-Suisse-Standard hergestellt wird; 450 Tonnen Zucker und 160 Tonnen Rapsöl mit «Suisse Garantie».

Andere Produkte, wie etwa Sesam, kommen aus Mittelamerika. Die Transporte seien heute unsicherer geworden und auch die Preise seien angestiegen, erklärt Lebet. Angespannter sei die Situation aber bei der derzeitigen Energiesituation:

«Wir arbeiten daran, nachhaltiger zu werden. Aber Strom und Gas brauchen wir nach wie vor. Und dort spüren wir die höheren Preise durchaus.»

Meilensteine: die Geschichte von Fortisa 1984 Der Ursprung: Bun-Bäcker der ersten Stunde für McDonald’s Schweiz in der gewerblichen Bäckerei Mischke & Moser in Baden AG.

Der Ursprung: Bun-Bäcker der ersten Stunde für McDonald’s Schweiz in der gewerblichen Bäckerei Mischke & Moser in Baden AG. 1991 Gründung der Fortisa AG in Zuchwil: Beginn der industriellen Fertigung von Buns mit dem Support von East Balt (heute Bimbo QSR), die erste Bun-Bäckerei von McDonald’s in Amerika

Gründung der Fortisa AG in Zuchwil: Beginn der industriellen Fertigung von Buns mit dem Support von East Balt (heute Bimbo QSR), die erste Bun-Bäckerei von McDonald’s in Amerika 1995 Pionierleistung: Einführung vom nachhaltigem Weizen (IP Suisse) für die Produktion von Buns

Pionierleistung: Einführung vom nachhaltigem Weizen (IP Suisse) für die Produktion von Buns 2005 Einstieg in die Produktion von langhaltbaren Buns für den Detailhandel im Schlauchbeutel

Einstieg in die Produktion von langhaltbaren Buns für den Detailhandel im Schlauchbeutel 2010 Kapazitätserweiterung und Erschliessung neuer Kundensegmente im In- und Ausland

Kapazitätserweiterung und Erschliessung neuer Kundensegmente im In- und Ausland 2013 Vincent Lebet wird CEO, Guido Moser Verwaltungsratspräsident

Vincent Lebet wird CEO, Guido Moser Verwaltungsratspräsident 2014 Lancierung von Innobun, der Plattform für Innovation und Entwicklung neuer Produkte

Lancierung von Innobun, der Plattform für Innovation und Entwicklung neuer Produkte 2016 Produktionsstart der Ciabatta-ähnlichen Hardrolls

Produktionsstart der Ciabatta-ähnlichen Hardrolls 2018-2020 Komplette Modernisierung der Produktion, Einführung neuer Technologien, Automatisierung: alles bei laufendem Betrieb

Komplette Modernisierung der Produktion, Einführung neuer Technologien, Automatisierung: alles bei laufendem Betrieb 2020 Einweihung der Fortisa 2.0

