Von Klein- zum Grossbetrieb

Hans Haas wuchs in Messen auf und erlernte den Beruf des Forstwarts bei der Bürgergemeinde Schnottwil. 1979 absolvierte er die Försterschule in Lyss und wurde im Frühling 1980 als Förster beim Forstbetrieb Unterleberberg angestellt, der damals die Waldungen der Bürgergemeinden Flumenthal, Günsberg, Kammersrohr, Niederwil und Riedholz umfasste. Haas war zuvor bei der Jagd in Messen als Treiber im Einsatz, als ihn der damalige Kreisförster Bruno Moll auf die freie Stelle im Unterleberberg hinwies.

Fredi Camenzind kam von der Ostschweiz in den Leberberg. Er wuchs in Zuzwil im St. Galler Fürstenland auf. Die Forstwartlehre machte er im Staatswald bei Fischingen im Kanton Thurgau. Wie Hans Haas absolvierte er den Lehrgang zum Förster, aber wie es sich für einen Ostschweizer geziemt nicht in Lyss, sondern in Maienfeld. 1983 befriedigte ihn die Arbeit in einem Telefonstangenwerk nicht mehr, sodass er sich auf Försterstellen fern der Heimat in Möhlin, Gersau und Bellach bewarb. Die Bürgergemeinde Bellach wählte ihn schliesslich als Nachfolger von Förster Albert Probst.

Er wohnt noch heute in Bellach. «Als ich hier her kam, wusste ich nicht, wo diese Ortschaft liegt, und musste auf der Schweizer Karte nachschauen, wohin ich zu fahren hatte», schmunzelt er rückblickend. Haas wechselte seinen Wohnsitz diagonal über die Region hinweg von Messen in der südwestlichen Ecke des Bucheggbergs nach Günsberg im Nordosten des Leberbergs. (pbg)